Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Φυσικά πρόκειται για την επανακυκλοφορία της πασίγνωστης, ασπρόμαυρης και ιδιαίτερης κομεντί παραγωγής 1986. Οπου δύο Αμερικανοί έγκλειστοι των φυλακών στη Νέα Ορλεάνη, πέφτουν πάνω στον τρίτο της παρέας, έναν μικροσκοπικό και παμπόνηρο Ιταλό που τους οδηγεί προς την έξοδο και την ελευθερία--Ο καλύτερος Ρομπέρτο Μπενίνι και οι καλύτεροι ατσούμπαλοι μουσικοί Τομ Γουέιτς και Τζον Λούρι!

Επανακυκλοφορία του εικαστικού αριστουργήματος που γυρίστηκε το 1969 με σκηνοθέτη τον καταραμένο του σοβιετικού καθεστώτος Σεργκέι Παρατζάνοφ. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του Αρμένιου ποιητή Αρουθίν Σαγιαντίν (1712-1795), γνωστού με το παρατσούκλι Σάγιατ Νόβα, που σημαίνει «ο βασιλιάς του τραγουδιού». Μια σειρά από συμβολικές εικόνες, που αφορούν την αρμενική κληρονομιά – που ήταν άλλωστε και η κληρονομιά του ίδιου του σκηνοθέτη—Ζωγραφική και Ποίηση μαζί

Τέσσερα πρόσωπα, η Λιντιά, η φίλη της η Σαλομέ, ένα μωρό με το όνομα Εσμέ και ο Μίλος, κάποιος Σέρβος πρόσφυγας που ζει και εργάζεται στη Γαλλία κάπου στη Νορμανδία. Η Λιντιά είναι μαία, περικυκλωμένη από πλήθος νεογέννητων πλασμάτων, άνευ προσωπικής ζωής, εντελώς μοναχική και κατά βάθος, χωρίς να το δείχνει ταραγμένη. Όταν αποφασίσει το μωρό να απαγάγει τότε η κόλαση την περιμένει—οπωσδήποτε!

Επαρχιακή πόλη Βουλγαρίας με πειθαρχημένη, αξιοπρεπέστατη χήρα, καθηγήτρια, που ενώ προσπαθεί να βρει χρήματα για την ταφή του αγαπημένου της, κάποιοι επιτήδειοι απατεώνες τα αρπάζουν όλα κι εκείνη στη συνέχεια ενσωματώνεται στην παρανομία—υπόδειγμα μινιμαλιστικού ρεαλισμού

Η τέχνη απλότητας και λιτότητας. Οπου καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο, ανακαλύπτει την εσωτερική του γαλήνη με τα ελάχιστα—εξαιρετικό!

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Ο Γιάννης Σπανός (1934-2019) από τις πιο δημιουργικές και διακριτικές μουσικές φυσιογνωμίες του ελληνικού πενταγράμμου και από τους στυλοβάτες του Νέου Κύματος. Με ένα λόγο, το ντοκιμαντέρ του Αρη Δόριζα αποκαλύπτει την πορεία, τον χαρακτήρα και τα έργα ενός κορυφαίου τραγουδοποιού που τις συνθέσεις του ερμήνευσαν οι πάντες--Νπσταλγία

Λονδίνο, 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου. Τις τελευταίες μέρες του, ο Φρόιντ δέχεται επίσκεψη από τον καθηγητής της Οξφόρδης Τζακ . Λιούις. Εκείνη την ημέρα κοντράρονται σχετικά με την πίστη στο μέλλον της ανθρωπότητας και την ύπαρξη του Θεού. Και ποιο το νόημα της ύπαρξης;--ρεσιτάλ Αντονι Χόπκινς

Καθώς δεν μπορούσε να πάρει έγκριση για τη δημιουργία ταινιών στην πατρίδα του, ο Ταρκόφσκι έφυγε από τη Ρωσία το 1982, αρχικά για να κάνει μια ταινία στην Ιταλία, τη «Νοσταλγία», αλλά η εξορία τελικά έγινε μόνιμη και ο σκηνοθέτης συνέχισε με τη δημιουργία της «Θυσίας» στο Γκότλαντ της Σουηδίας και πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωσή της, το 1987—Η αγιογραφία του Ταρκόφσκι

Μια 16χρονη από επαρχία έρχεται στην Αθήνα να συμπαρασταθεί στην ετοιμόγενη αδερφή της. Και αρχίζει το ψάξιμο. Κατακαλόκαιρο. Μπράβο στη Χριστίνα Ιωακειμίδη. Μπράβο στην πρωτοεμφανιζόμενη Χριστίνα Μπεβεράτου. Ολη η ταινία πάνω της. Μπράβο σε όλους--Μεταξύ μας τώρα, προτιμώ το «Μέντιουμ» από το «Poor Things» του Λάνθιμου. Πειράζει;

Παιδικές μνήμες του Αλέξανδρου Βούλγαρη για την μητέρα του Ιωάννα Καρυστιάνη. Η Βίκυ Καγιά σε μια υποδειγματική παρουσία ως μητέρα της Σοφίας Σοφία. Οπου η Σοφία επιστρέφει στο Πολύδροσο για να φροντίσει τη μητέρα της. Από εκεί και πέρα οι μνήμες επιστρέφουν, η σχέση των δύο πλασμάτων ξεχειλίζει από συναίσθημα και όπου το σενάριο, δυστυχώς είναι μονόχορδο πλην όμως συγκινητικό--Ομολογώ παραδόθηκα!

Η πρώτη ανάσα διασκέδασης της εβδομάδας με έναν υπό απόσυρση κασκαντέρ. Τον «ανώνυμο» τύπο που σε κάθε Action Movie του Χόλιγουντ τον ανατινάζουν, τον πυροβολούν, τον χτυπάνε με αυτοκίνητα, τον ρίχνουν από παράθυρα και τον πετάνε από δυσθεώρητα ύψη. Και τώρα, έχοντας επιβιώσει από ένα ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει την καριέρα του πρέπει να εντοπίσει έναν αγνοούμενο κινηματογραφικό αστέρα, να λύσει μία σκοτεινή υπόθεση συνωμοσίας και να κερδίσει ξανά τον έρωτα της ζωής του! Γίνεται; (από Δευτέρα 6 Μαίου)

Best film of this week. Πριν από δώδεκα χρόνια ο Αρτι με τον Πάτρικ κολλητοί σαν Σιαμαίοι. Μαζί στο τένις. Μαζί στη διασκέδαση. Μαζί και στο ίδιο δωμάτιο. Η ομοφυλόφιλη λατρεία έρπει σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Ωσπου πέφτουν πάνω στις τενιστικές ορμές της Τάσι. Ωσπου την βλέπουν και την θαυμάζουν να ταπεινώνει κάθε παίκτρια που τα βάζει μαζί της. Ωσπου εκείνη τους χειρίζεται σαν όργανά της—Woman on top!

Από το 1979 με τον Μελ Γκίμπσον μέχρι Furiosa έχει μεσολαβήσει πλήθος ιστοριών με δημιουργό τον δικό μας Γιώργο Μηλιώτη, δηλαδή τον Αυστραλό George Miller Οσο γι αυτό το τελευταίο τι να πω! Πλην της εντυπωσιακής αρχικής σκηνής, το υπόλοιπο με ξέκανε! Όλα μέσα. Μοναδικές απουσίες Ανακόντα, Γκοντζίλα και Κινγκ Κονγκ-- Ανελέητος βομβαρδισμός. Help!

Βαρέθηκα να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Οι πρώτοι πίθηκοι εμφανίστηκαν το 1968 με σκηνοθέτη τον Φράνκλιν Σάφνερ και πρωταγωνιστή τον Τσάρλτον Ιστον. Από το μυθιστόρημα του Πιέρ Μπουλ γραμμένο το 1963. Εκτοτε το ένα μετά το άλλο. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος που ζει αρμονικά, ενώ οι άνθρωποι έχουν καταλήξει να ζουν κρυμμένοι. Καθώς αποδεικνύεται τύραννος ο ηγέτης- πίθηκος κάποιος ατίθασος νεαρός πίθηκος ξεκινά οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν—αμάν!

Η δεύτερη ανάσα διασκέδασης, ιδιαιτέρως για μικρά παιδιά. O παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος Γκάρφιλντ που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Βικ – παρέα με τον κολλητό του Όντι, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Βικ σε μια ριψοκίνδυνη ληστεία—χα χα χα

Ιστορία τρόμου των Unboxholics. Με τρία ατού: ατμόσφαιρα, ηχοληψία και μουσικό μοτίβο. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα. Όλα συμβαίνουν σε εξοχική κατοικία μέσα στο δάσος όταν μυστηριώδης θηλυκή ύπαρξη ανοίγει την πόρτα και πέφτει πάνω στον ιδιοκτήτη, έναν ογκώδη τύπο που βουρλίζεται από τις τύψεις του για τον θάνατο του παιδιού του. Και μετά;--Ούτε που με νοιάζει!

Το πασίγνωστο Animation με ήρωα τον Πο, τον γνωστό Δράκο Πολεμιστή να καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρ. Από τις πολεμικές τέχνες στο Ζεν!-κατώτερο από τα προηγούμενα

Από που να αρχίσω και που να τελειώσω. Ενας πατέρας αναζητεί Λάνα που στο μεταξύ έχει μεταβληθεί σε τέρας. Ο γιός του, ο Εμίλ τέρας κι αυτός. Και η Αντέλ Εξαρχόπουλος με στολή αστυνομικού, καταδιώκει τέρατα σε κάποιο δάσος της γαλλικής επαρχίας--Αντε παιδιά ακόμα πιο χαμηλά!

Όταν μια παρέα φίλων παραβιάζει τον ιερό κανόνα της τράπουλας των Ταρώ -ποτέ να μην χρησιμοποιείς την τράπουλα κάποιου άλλου- απελευθερώνουν εν αγνοία τους ένα ανείπωτο κακό—άσε καλύτερα

Η πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθεσία του Νοτιοκορεάτη Κιμ Κι Ντουκ (Ανοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας). Η ταινία ακολουθεί έναν άντρα με το παρατσούκλι Κροκόδειλος, έναν γκρινιάρη παρία που επιβιώνει κάτω από μια γέφυρα με ένα αγόρι και τον παππού του. Ιδιαίτερη ιστορία, ιδιαίτερη οπτική, ιδιαίτερος προβληματισμός και μια Νότια Κορέα στα όρια της ζούγκλας!—για ψαγμένουςΠαλιά του 1999 και αλησμόνητη στιγμή από την ιδιαίτερη διαδρομή του Τζιμ Τζάρμους. Οπου εδώ κάνει στροφή μεταλλάσσοντας με το δικό του ύφος το film noir, εμπνεόμενος από το κλασικό και γαλλικό «ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο». Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη, λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι--οπωσδήποτεΑπό την ομότιτλη κινηματογραφική σειρά, Ιαπωνικής παραγωγής με σκίτσα δουλεμένα με ψιλοβελονιά και με στόρι κάπως συνηθισμένο αλλά ενίοτε συναρπαστικό. Οπου επιδέξιο κλεφτρόνι, μικρής ηλικίας έχει βάλει στόχο να βουτήξει κατάνα που χρονολογείται από την περίοδο των Μπακουμάτσου—έτσι κι έτσιΙστορίες ασυναρτησίας, χάους, φρίκης με τρία περιστατικά όπου το καθένα αναφέρεται και αποτυπώνει την εποχή μας—το πιο ολοκληρωμένο σύμπαν του ΛάνθιμουΤρυφερό, αγαπησιάρικο, ευαίσθητο. Ο μπαμπάς είναι νέος, αδύνατος, εύθραυστος. Η κορούλα του η Ρόζα, μόλις 16 ετών. Και η μητέρα άφαντη από την πρώτη ημέρα της γέννας. Μια ιστορία τόσο πικρή, τόσο συγκινητική και τόσο αληθινή--Oι ερμηνείες προέρχονται από το πάνω ράφι