Luz Casal: Η διάσημη Ισπανίδα ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για καλό σκοπό

έσοδά της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της

– Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και άλλα αιματολογικά νοσήματα, καθώς και τις οικογένειές τους.