Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Luz Casal: Η διάσημη Ισπανίδα ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για καλό σκοπό
Luz Casal: Η διάσημη Ισπανίδα ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για καλό σκοπό
Τα έσοδά της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της AURORA – Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και άλλα αιματολογικά νοσήματα, καθώς και τις οικογένειές τους.
Στην Αθήνα θα βρεθεί σε περίπου δύο μήνες η διεθνούς φήμης Ισπανίδα ερμηνεύτρια Luz Casal προκειμένου να συμμετάσχει στη συναυλία με τίτλο «Το Φως που μας Ενώνει», που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και τα έσοδά της θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της AURORA – Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και άλλα αιματολογικά νοσήματα, καθώς και τις οικογένειές τους.
Βασικοί ερμηνευτές της βραδιάς θα είναι η υψίφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου, με σημαντική παρουσία στην όπερα, την οπερέτα, το μιούζικαλ, την τζαζ και το ελληνικό τραγούδι, και ο βαρύτονος Θεόδωρος Λαναράς ο οποίος έχει διαγράψει μακρά καλλιτεχνική διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνδέσει την ερμηνευτική του παρουσία με το bel canto, τη μεσογειακή και ισπανική μουσική παράδοση, την όπερα και τη zarzuela.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν, μαζί με την επίσημη προσκεκλημένη τους Luz Casal, θα περιλαμβάνει επιλογές από τον κινηματογράφο, τα μιούζικαλ, το bel canto, τη μεσογειακή μουσική και τα αγαπημένα τραγούδια των Χριστουγέννων. Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρίσκεται το φως ως διαχρονικό σύμβολο ζωής, αγάπης και ελπίδας. Ένα φως που διατρέχει την τέχνη, τα όνειρα και τις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεται κοινός τόπος συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών.
Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Ανδρέας Μπουτσικάκης, πιανίστας, ενορχηστρωτής και συνθέτης, με πολυετή παρουσία σε συναυλίες, μουσικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, έχει διευθύνει συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παρουσιάσει έργα και διασκευές σε σημαντικές διεθνείς μουσικές σκηνές. Είναι δημιουργός της «Μινιατούρα Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών», ενός συμφωνικού συνόλου νέων μουσικών.
Στο πλευρό του, ως σολίστ στο πιάνο, θα είναι η Μαρία Κοτζάστρατη ενώ θα συμμετάσχουν επίσης η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος και η Παιδική Χορωδία Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης / Santa V.O.C.E.
Τα έσοδα της συναυλίας θα συμβάλουν στη συνέχιση και ανάπτυξη των δράσεων του Σωματείου, που περιλαμβάνουν τη δωρεάν φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, την παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και την ανακαίνιση και αναβάθμιση νοσοκομειακών μονάδων, με την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την υποστήριξη της επέκτασης της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που έχει στόχο να αυξήσει ουσιαστικά τη δυναμικότητα της Μονάδας, επιτρέποντας την πραγματοποίηση περισσότερων μεταμοσχεύσεων και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και στην ταχύτερη πρόσβασή τους σε αυτή την κρίσιμη θεραπεία.
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Βασικοί ερμηνευτές της βραδιάς θα είναι η υψίφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου, με σημαντική παρουσία στην όπερα, την οπερέτα, το μιούζικαλ, την τζαζ και το ελληνικό τραγούδι, και ο βαρύτονος Θεόδωρος Λαναράς ο οποίος έχει διαγράψει μακρά καλλιτεχνική διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνδέσει την ερμηνευτική του παρουσία με το bel canto, τη μεσογειακή και ισπανική μουσική παράδοση, την όπερα και τη zarzuela.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν, μαζί με την επίσημη προσκεκλημένη τους Luz Casal, θα περιλαμβάνει επιλογές από τον κινηματογράφο, τα μιούζικαλ, το bel canto, τη μεσογειακή μουσική και τα αγαπημένα τραγούδια των Χριστουγέννων. Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρίσκεται το φως ως διαχρονικό σύμβολο ζωής, αγάπης και ελπίδας. Ένα φως που διατρέχει την τέχνη, τα όνειρα και τις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεται κοινός τόπος συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών.
Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Ανδρέας Μπουτσικάκης, πιανίστας, ενορχηστρωτής και συνθέτης, με πολυετή παρουσία σε συναυλίες, μουσικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, έχει διευθύνει συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παρουσιάσει έργα και διασκευές σε σημαντικές διεθνείς μουσικές σκηνές. Είναι δημιουργός της «Μινιατούρα Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών», ενός συμφωνικού συνόλου νέων μουσικών.
Στο πλευρό του, ως σολίστ στο πιάνο, θα είναι η Μαρία Κοτζάστρατη ενώ θα συμμετάσχουν επίσης η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος και η Παιδική Χορωδία Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης / Santa V.O.C.E.
Τα έσοδα της συναυλίας θα συμβάλουν στη συνέχιση και ανάπτυξη των δράσεων του Σωματείου, που περιλαμβάνουν τη δωρεάν φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, την παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και την ανακαίνιση και αναβάθμιση νοσοκομειακών μονάδων, με την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την υποστήριξη της επέκτασης της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που έχει στόχο να αυξήσει ουσιαστικά τη δυναμικότητα της Μονάδας, επιτρέποντας την πραγματοποίηση περισσότερων μεταμοσχεύσεων και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και στην ταχύτερη πρόσβασή τους σε αυτή την κρίσιμη θεραπεία.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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