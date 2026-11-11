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Μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται μέσα στο χάος στην παράσταση «Check in για 2»
Μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται μέσα στο χάος στην παράσταση «Check in για 2»
Το έργο φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές «τραγωδίες» της συγκατοίκησης που μετατρέπονται σε κωμωδία
Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο... και κάτι παραπάνω είναι το Check In για 2, με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού. Η παράσταση ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα, και αναμένονται και νέες ημερομηνίες και πόλεις- σταθμοί της ενώ το Μάρτιο θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη.
Δύο είναι τα κεντρικά πρόσωπα: Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα... προσβολή στην ελευθερία της.
Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.
Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο ... και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος.
Η παράσταση «Check-in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία: Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.
Διάρκεια 80 λεπτά
Συντελεστές
Κείμενο: Μάκης Τσούφης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος
Δύο είναι τα κεντρικά πρόσωπα: Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα... προσβολή στην ελευθερία της.
Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.
Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο ... και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος.
Η παράσταση «Check-in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία: Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.
Διάρκεια 80 λεπτά
Συντελεστές
Κείμενο: Μάκης Τσούφης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος
Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Καζάκος & Ιωάννα Πηλιχού
Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός
Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul
Οι μέχρι τώρα ημερομηνίες:
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου – Κόρινθος
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου – Άγιοι Ανάργυροι
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου – Κομοτηνή
Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου – Θεσσαλονίκη
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου – Κιλκίς
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – Τρίπολη
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου – Λάρισα
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου – Αλεξανδρούπολη
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου – Ορεστιάδα
Σάββατο 30 Ιανουαρίου – Ξάνθη
Κυριακή 31 Ιανουαρίου – Δράμα
6, 7 και 8 Μαρτίου – Νέα Υόρκη
Η παράσταση θα ταξιδέψει σε περίπου 20 ακόμη πόλεις στην Ελλάδα και αναμένεται να βρεθεί στη Γερμανία, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες.
Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός
Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul
Οι μέχρι τώρα ημερομηνίες:
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου – Κόρινθος
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου – Άγιοι Ανάργυροι
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου – Κομοτηνή
Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου – Θεσσαλονίκη
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου – Κιλκίς
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – Τρίπολη
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου – Λάρισα
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου – Αλεξανδρούπολη
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου – Ορεστιάδα
Σάββατο 30 Ιανουαρίου – Ξάνθη
Κυριακή 31 Ιανουαρίου – Δράμα
6, 7 και 8 Μαρτίου – Νέα Υόρκη
Η παράσταση θα ταξιδέψει σε περίπου 20 ακόμη πόλεις στην Ελλάδα και αναμένεται να βρεθεί στη Γερμανία, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες.
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