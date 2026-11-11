Μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται μέσα στο χάος στην παράσταση «Check in για 2»

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Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο... και κάτι παραπάνω είναι το Check In για 2, με πρωταγωνιστές τονΗ παράσταση ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα, και αναμένονται και νέες ημερομηνίες και πόλεις- σταθμοί της ενώ το Μάρτιο θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη.Δύο είναι τα κεντρικά πρόσωπα: Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα... προσβολή στην ελευθερία της.Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο ... και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος.Η παράσταση «Check-in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία: Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.Διάρκεια 80 λεπτάΚείμενο: Μάκης ΤσούφηςΣκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος