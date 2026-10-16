Anyma: Εμπνευσμένο από το αρχαιοελληνικό παρελθόν το φαντασμαγορικό σόου που φέρνει ο διάσημος dj στην Αθήνα - Φωτογραφίες

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Έχει εμφανιστεί από τις Πυραμίδες της Γκίζας και το Λας Βέγκας μέχρι τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ όλου του κόσμου. Η πρώτη, ωστόσο, επίσκεψή του στην Αθήνα κουβαλά μια ιδιαίτερη δυναμική και σημειολογία. Γιατί το νέο, φουτουριστικό σόου του κορυφαίου διεθνώςκαι παραγωγού, που έχει τίτλο «ÆDEN» και θα παρουσιαστεί(Τείχος των Εθνών), είναι σαφέστατα εμπνευσμένο από το λαμπρό αρχαιοελληνικό παρελθόν, στοιχεία του οποίου ζωντανεύει εντυπωσιακά με τη χρήση της τεχνολογίας.«Ακόμη κι όταν φανταζόμαστε το αύριο, εξακολουθούμε να τού δίνουμε πρόσωπα από το παρελθόν» δηλώνει ο Ιταλοαμερικανός Matteo Milleri, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δικαιολογώντας, με την παραπάνω άποψη την επιλογή του να συνδυάζει στα πρότζεκτ του τη μουσική με εικόνες από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία δημιουργώντας ένα, κατά κοινή ομολογία, φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Και το «ÆDEN», που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό, λίγους μόνον μήνες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο θρυλικό φεστιβάλ Coachella της Καλιφόρνια, αποτελεί έναν τεράστιας κλίμακας, καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο γεμάτο από χαρακτήρες και εικόνες με παρελθόν ελληνικό. Ο ίδιος εξάλλου παραδέχεται κατά τη διάρκεια του σόου πως βασική πηγή επιρροής του είναι ο σπουδαίος και διεθνής Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου.Επιθυμία και βασικός στόχος του Anyma είναι να δημιουργεί ατμόσφαιρες, να υποστηρίζει ιστορίες και να δίνει συναισθηματικό βάρος σε κόσμους που υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Γι΄ αυτό και επιστρατεύει πολλά και δυνατά όπλα πέραν της μουσικής: από τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τον συγχρονισμένο φωτισμό και τον σχεδιασμό του ήχου μέχρι τα μνημειώδη visuals και την κινηματογραφική εικόνα.Η Μέδουσα, η μυθολογική μορφή με τα μαλλιά – φίδια, που πέτρωνε με το βλέμμα της όποιον κοιτούσε, αποτελεί πρωταγωνιστική φιγούρα του σόου καθώς αποκτά κυβερνητική μορφή. Από αγάλματα ξεπροβάλλουν καλώδια και μεταλλικοί σπόνδυλοι, ενώ κίονες και ναοί συνθέτουν τοπία ανάμεσα στην αρχαιότητα και την επιστημονική φαντασία. Το «ÆDEN» αντλεί έμπνευση από την ελληνορωμαϊκή τέχνη και μυθολογία για να φανταστεί έναν κόσμο που βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό στοιχείο αποκτά μια απρόσμενη, ψηφιακή ζωή.Ο Matteo Milleri έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη στροφή προς το παρελθόν. Στη συνέντευξή του στο Billboard Italia, εξηγεί ότι το ÆDEN ενσωματώνει στοιχεία της ιστορίας της τέχνης, του νεοκλασικισμού και του ελληνορωμαϊκού κόσμου, ιδωμένα μέσα από την προοπτική ενός «ψηφιακού παραδείσου». Η συνύπαρξη του καλλιτέχνη με την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αφήγησης. Και η τέχνη που έχει ήδη δημιουργήσει ο άνθρωπος γίνεται το υλικό με το οποίο μπορεί να χτιστεί το επόμενο περιβάλλον του.