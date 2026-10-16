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Anyma: Εμπνευσμένο από το αρχαιοελληνικό παρελθόν το φαντασμαγορικό σόου που φέρνει ο διάσημος dj στην Αθήνα - Φωτογραφίες
Anyma: Εμπνευσμένο από το αρχαιοελληνικό παρελθόν το φαντασμαγορικό σόου που φέρνει ο διάσημος dj στην Αθήνα - Φωτογραφίες
Η Μέδουσα και τα αρχαία αγάλματα που ζωντανεύουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και η επιρροή του Βαγγέλη Παπαθανασίου
Έχει εμφανιστεί από τις Πυραμίδες της Γκίζας και το Λας Βέγκας μέχρι τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ όλου του κόσμου. Η πρώτη, ωστόσο, επίσκεψή του στην Αθήνα κουβαλά μια ιδιαίτερη δυναμική και σημειολογία. Γιατί το νέο, φουτουριστικό σόου του κορυφαίου διεθνώς dj και παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Anyma, που έχει τίτλο «ÆDEN» και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ (Τείχος των Εθνών), είναι σαφέστατα εμπνευσμένο από το λαμπρό αρχαιοελληνικό παρελθόν, στοιχεία του οποίου ζωντανεύει εντυπωσιακά με τη χρήση της τεχνολογίας.
«Ακόμη κι όταν φανταζόμαστε το αύριο, εξακολουθούμε να τού δίνουμε πρόσωπα από το παρελθόν» δηλώνει ο Ιταλοαμερικανός Matteo Milleri, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δικαιολογώντας, με την παραπάνω άποψη την επιλογή του να συνδυάζει στα πρότζεκτ του τη μουσική με εικόνες από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία δημιουργώντας ένα, κατά κοινή ομολογία, φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Και το «ÆDEN», που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό, λίγους μόνον μήνες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο θρυλικό φεστιβάλ Coachella της Καλιφόρνια, αποτελεί έναν τεράστιας κλίμακας, καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο γεμάτο από χαρακτήρες και εικόνες με παρελθόν ελληνικό. Ο ίδιος εξάλλου παραδέχεται κατά τη διάρκεια του σόου πως βασική πηγή επιρροής του είναι ο σπουδαίος και διεθνής Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου.
Επιθυμία και βασικός στόχος του Anyma είναι να δημιουργεί ατμόσφαιρες, να υποστηρίζει ιστορίες και να δίνει συναισθηματικό βάρος σε κόσμους που υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Γι΄ αυτό και επιστρατεύει πολλά και δυνατά όπλα πέραν της μουσικής: από τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τον συγχρονισμένο φωτισμό και τον σχεδιασμό του ήχου μέχρι τα μνημειώδη visuals και την κινηματογραφική εικόνα.
Η Μέδουσα, η μυθολογική μορφή με τα μαλλιά – φίδια, που πέτρωνε με το βλέμμα της όποιον κοιτούσε, αποτελεί πρωταγωνιστική φιγούρα του σόου καθώς αποκτά κυβερνητική μορφή. Από αγάλματα ξεπροβάλλουν καλώδια και μεταλλικοί σπόνδυλοι, ενώ κίονες και ναοί συνθέτουν τοπία ανάμεσα στην αρχαιότητα και την επιστημονική φαντασία. Το «ÆDEN» αντλεί έμπνευση από την ελληνορωμαϊκή τέχνη και μυθολογία για να φανταστεί έναν κόσμο που βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό στοιχείο αποκτά μια απρόσμενη, ψηφιακή ζωή.
Ο Matteo Milleri έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη στροφή προς το παρελθόν. Στη συνέντευξή του στο Billboard Italia, εξηγεί ότι το ÆDEN ενσωματώνει στοιχεία της ιστορίας της τέχνης, του νεοκλασικισμού και του ελληνορωμαϊκού κόσμου, ιδωμένα μέσα από την προοπτική ενός «ψηφιακού παραδείσου». Η συνύπαρξη του καλλιτέχνη με την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αφήγησης. Και η τέχνη που έχει ήδη δημιουργήσει ο άνθρωπος γίνεται το υλικό με το οποίο μπορεί να χτιστεί το επόμενο περιβάλλον του.
«Ακόμη κι όταν φανταζόμαστε το αύριο, εξακολουθούμε να τού δίνουμε πρόσωπα από το παρελθόν» δηλώνει ο Ιταλοαμερικανός Matteo Milleri, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δικαιολογώντας, με την παραπάνω άποψη την επιλογή του να συνδυάζει στα πρότζεκτ του τη μουσική με εικόνες από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία δημιουργώντας ένα, κατά κοινή ομολογία, φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Και το «ÆDEN», που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό, λίγους μόνον μήνες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο θρυλικό φεστιβάλ Coachella της Καλιφόρνια, αποτελεί έναν τεράστιας κλίμακας, καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο γεμάτο από χαρακτήρες και εικόνες με παρελθόν ελληνικό. Ο ίδιος εξάλλου παραδέχεται κατά τη διάρκεια του σόου πως βασική πηγή επιρροής του είναι ο σπουδαίος και διεθνής Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου.
Επιθυμία και βασικός στόχος του Anyma είναι να δημιουργεί ατμόσφαιρες, να υποστηρίζει ιστορίες και να δίνει συναισθηματικό βάρος σε κόσμους που υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Γι΄ αυτό και επιστρατεύει πολλά και δυνατά όπλα πέραν της μουσικής: από τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τον συγχρονισμένο φωτισμό και τον σχεδιασμό του ήχου μέχρι τα μνημειώδη visuals και την κινηματογραφική εικόνα.
Η Μέδουσα, η μυθολογική μορφή με τα μαλλιά – φίδια, που πέτρωνε με το βλέμμα της όποιον κοιτούσε, αποτελεί πρωταγωνιστική φιγούρα του σόου καθώς αποκτά κυβερνητική μορφή. Από αγάλματα ξεπροβάλλουν καλώδια και μεταλλικοί σπόνδυλοι, ενώ κίονες και ναοί συνθέτουν τοπία ανάμεσα στην αρχαιότητα και την επιστημονική φαντασία. Το «ÆDEN» αντλεί έμπνευση από την ελληνορωμαϊκή τέχνη και μυθολογία για να φανταστεί έναν κόσμο που βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό στοιχείο αποκτά μια απρόσμενη, ψηφιακή ζωή.
Ο Matteo Milleri έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη στροφή προς το παρελθόν. Στη συνέντευξή του στο Billboard Italia, εξηγεί ότι το ÆDEN ενσωματώνει στοιχεία της ιστορίας της τέχνης, του νεοκλασικισμού και του ελληνορωμαϊκού κόσμου, ιδωμένα μέσα από την προοπτική ενός «ψηφιακού παραδείσου». Η συνύπαρξη του καλλιτέχνη με την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αφήγησης. Και η τέχνη που έχει ήδη δημιουργήσει ο άνθρωπος γίνεται το υλικό με το οποίο μπορεί να χτιστεί το επόμενο περιβάλλον του.
Η Μέδουσα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της συνάντησης. Μια μορφή συνδεδεμένη με τη δύναμη του βλέμματος περνά σε ένα θέαμα που βασίζεται στην οπτική καθήλωση. Η σύνδεση προσφέρεται για μια σύγχρονη ανάγνωση του μύθου: η αρχαία ιστορία αποκτά άλλη ένταση όταν μεταφέρεται σε μια γιγαντιαία οθόνη, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Αντίστοιχα, τα γλυπτά που αποκτούν μηχανικά μέλη κάνουν την ίδια την ανθρώπινη μορφή πεδίο μεταμόρφωσης. Πόσο μπορεί να αλλάξει ένα σώμα και να εξακολουθεί να μας φαίνεται οικείο;
Το κοινό θα δει στο ΟΑΚΑ ένα θέαμα που κοιτάζει προς το μέλλον χρησιμοποιώντας μορφές βαθιά εγγεγραμμένες στην πολιτισμική του μνήμη. Ανάμεσα στη Μέδουσα και τα ανδροειδή, στα αρχαία σώματα και τις ψηφιακές μεταμορφώσεις τους, βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες του Anyma: ακόμη και όταν φανταζόμαστε το αύριο, εξακολουθούμε να του δίνουμε πρόσωπα από το παρελθόν.
Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Ιταλοί Mathame, το ιταλικό electronic music project από τη Νάπολη που συνδυάζει κινηματογραφικό συναίσθημα, νεοκλασικές επιρροές και σύγχρονο electronic sound design, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Jast και ο ελληνικής καταγωγής Chris IDH.
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