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Μουσείο Ακρόπολης: Το εντυπωσιακό άγαλμα του ιππέα επανενώθηκε με το αυθεντικό αρχαίο βάθρο του
Μουσείο Ακρόπολης: Το εντυπωσιακό άγαλμα του ιππέα επανενώθηκε με το αυθεντικό αρχαίο βάθρο του
Μετά από συστηματική συντήρηση επανεκτίθεται στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης
Ένα περίτεχνο γλυπτό από την Ακρόπολη, το άγαλμα του ιππέα Ακρ. 700 (510-500 π.Χ.) επανεμφανίστηκε, μετά από συστηματική συντήρηση, στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης, πάνω στο πρωτότυπο ενεπίγραφο αρχαίο βάθρο του, το οποίο είχε παραμείνει αποθηκευμένο στον ιερό βράχο.
Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2026, το άγαλμα αποδίδεται στους επισκέπτες του Μουσείου στη νέα, αποκατεστημένη μορφή του. Για χρόνια, το γλυπτό ήταν τοποθετημένο και εκτεθειμένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1956–1964, στο πλαίσιο επανεκθετικών εργασιών στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, από τον Γιάννη Μηλιάδη, τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως. Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης απομακρύνθηκαν τα παλαιά στηρίγματα του ιππέα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό εξυγιάνθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο βάθρο του, αναδεικνύοντας έτσι την πρωτότυπη μορφή του.
Το άγαλμα βρέθηκε το 1887 ανατολικά του Ερεχθείου. Ο ιππέας πιθανότατα ήταν γυμνός και φορούσε σανδάλια, οι σόλες των οποίων δηλώνονται εγχάρακτα, ενώ οι ιμάντες τους ήταν ζωγραφισμένοι με κόκκινο χρώμα. Κάθεται κοντά στον λαιμό του ζώου και ακουμπά το αριστερό του χέρι στον μηρό. Το άλογο ανασηκώνει το αριστερό μπροστινό πόδι και στρέφει το κεφάλι στην ίδια κατεύθυνση. Η όρθια χαίτη του δηλώνεται με κυματιστές γραμμές και διατηρεί έντονο γαλάζιο χρώμα. Πάνω στη χαίτη, όπως και στο αριστερό χέρι του αναβάτη, διακρίνεται διαμπερής οπή για την τοποθέτηση των ξεχωριστά κατασκευασμένων χαλιναριών. Εντυπωσιακή είναι η λεπτή απόδοση και η στιλπνότητα των μυών του σώματος και του κεφαλιού του αλόγου, καθώς και των δακτύλων του ποδιού του ιππέα.
Τα πανάκριβα αγάλματα ιππέων ήταν αναθήματα των δύο ανώτερων κοινωνικών τάξεων (πεντακοσιομέδιμνων και τριακοσιομέδιμνων ή ιππέων), που είχαν αναλάβει τη δαπανηρή υποχρέωση συντήρησης πολεμικών αλόγων. Στις τάξεις αυτές ανήκαν και οι αθλητές των ιππικών αγώνων, τους οποίους απεικονίζουν συχνά τα αγάλματα.
Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2026, το άγαλμα αποδίδεται στους επισκέπτες του Μουσείου στη νέα, αποκατεστημένη μορφή του. Για χρόνια, το γλυπτό ήταν τοποθετημένο και εκτεθειμένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1956–1964, στο πλαίσιο επανεκθετικών εργασιών στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, από τον Γιάννη Μηλιάδη, τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως. Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης απομακρύνθηκαν τα παλαιά στηρίγματα του ιππέα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό εξυγιάνθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο βάθρο του, αναδεικνύοντας έτσι την πρωτότυπη μορφή του.
Το άγαλμα βρέθηκε το 1887 ανατολικά του Ερεχθείου. Ο ιππέας πιθανότατα ήταν γυμνός και φορούσε σανδάλια, οι σόλες των οποίων δηλώνονται εγχάρακτα, ενώ οι ιμάντες τους ήταν ζωγραφισμένοι με κόκκινο χρώμα. Κάθεται κοντά στον λαιμό του ζώου και ακουμπά το αριστερό του χέρι στον μηρό. Το άλογο ανασηκώνει το αριστερό μπροστινό πόδι και στρέφει το κεφάλι στην ίδια κατεύθυνση. Η όρθια χαίτη του δηλώνεται με κυματιστές γραμμές και διατηρεί έντονο γαλάζιο χρώμα. Πάνω στη χαίτη, όπως και στο αριστερό χέρι του αναβάτη, διακρίνεται διαμπερής οπή για την τοποθέτηση των ξεχωριστά κατασκευασμένων χαλιναριών. Εντυπωσιακή είναι η λεπτή απόδοση και η στιλπνότητα των μυών του σώματος και του κεφαλιού του αλόγου, καθώς και των δακτύλων του ποδιού του ιππέα.
Τα πανάκριβα αγάλματα ιππέων ήταν αναθήματα των δύο ανώτερων κοινωνικών τάξεων (πεντακοσιομέδιμνων και τριακοσιομέδιμνων ή ιππέων), που είχαν αναλάβει τη δαπανηρή υποχρέωση συντήρησης πολεμικών αλόγων. Στις τάξεις αυτές ανήκαν και οι αθλητές των ιππικών αγώνων, τους οποίους απεικονίζουν συχνά τα αγάλματα.
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