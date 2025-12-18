2ο Μαθητικό Συνέδριο: Από τη Μυθολογία στο Διάστημα

Photo credit: Γιάννης Κουσκούτης

391 σχολικές μονάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό Περίπου 600 εκπαιδευτικοί 15.000 μαθητές/τριες 152 Νηπιαγωγεία, 163 Δημοτικά, 45 Γυμνάσια και 31 Λύκεια

16 & 17 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΔημιούργησαν escape room και μακέτες, βγήκαν στη φύση για περιβαλλοντικές δράσεις και κοίταξαν ψηλά για ν’ ανακαλύψουν τ’ αστέρια, έγραψαν ποιήματα και τραγούδια, αξιοποίησαν σύγχρονες τεχνολογίες και λογισμικά. Διερεύνησαν, συνεργάστηκαν χωρίς αποκλεισμούς, έμαθαν, διασκέδασαν!15.000 μαθητές και μαθήτριες από 590 τμήματα από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στο, να μοιραστούν τις δράσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον.Το συνέδριο διοργανώνουν τοΤο Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» συντονίζουν ηΤο συνέδριο στηρίζει με δωρεά της η Raycap A.E.Μια μεγάλη γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά, το συνέδριο δίνει το βήμα στα ίδια ώστε να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου. Το διήμερο περιλαμβάνει(δια ζώσης ή εξ αποστάσεως),με σημαντικό έργο στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, βιωματικάκαι. Στην αυλαία λήξης η Γερμανο-Ελληνίδα πιανίστα και συνιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου,, συμπράττει με μαθητικά μουσικά σύνολα. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας.Με εφαλτήριο τοκαι τη σύνδεσή της με τον ελληνικό πολιτισμό, το Δίκτυο χρησιμοποιεί τα εργαλεία τηςκαι καλλιεργεί στους μαθητές/τριες δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη και η ολιστική προσέγγιση εννοιών. Επιπλέον, προωθεί τη συνειδητοποίηση του «ανήκειν» σε ένα σχολικό κοινωνικό σύνολο μεΚάθε εβδομάδα μαθητές και μαθήτριες από την περιφέρεια συναντούν διαδικτυακά συνομηλίκους τους από τα αστικά κέντρα. Μέσα από παιχνίδια, κατασκευές και εμπνευσμένες δραστηριότητες, τα σχολεία αυτά μαθαίνουν και πρωτοπορούν. Δημιουργούν νέους τρόπους να οργανώνονται, προσαρμοσμένους στη σημερινή εποχή, και μας δείχνουν πώς μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στο Περιβάλλον, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και την Αειφορία.