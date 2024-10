Τον Οκτώβριο πατάμε play σε κορυφαίες σειρές

Sponsored ContentΚαλή παρέα, οικογένεια, καναπές. Τηλεκοντρόλ. Play. Τόσο απλά, τόσο άμεσα οι πολυβραβευμένες σειρές και οι απολαυστικές Family movies & series εμφανίζονται στην οθόνη μας. Φέτος, το Vodafone TV αποδεικνύει καθημερινά πως είναι η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, συγκεντρώνοντας ταινίες και σειρές από τα μεγαλύτερα στούντιο παγκοσμίως. Shogun, The Bear, White Lotus, Chernobyl, Succession, αλλά και Τα μυαλά που κουβαλάς 2, Ronja, Harry Potter και Bluey είναι μόνο κάποια από από αυτά που μας περιμένουν. Οι τίτλοι και μόνο τα λένε όλα. Μας περιμένουν ατελείωτες ώρες απόλαυσης.Η έκρηξη στον αντιδραστήρα «νούμερο 4» του πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ στις 26 Απριλίου του 1986 στην ουκρανική πόλη Πρίπιατ, ήταν η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε αυτή την πραγματική ιστορία αναφέρεται το καθηλωτικό Chernobyl, μια από τις σημαντικότερες σειρές στην ιστορία της μικρής οθόνης. Η σειρά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σπαρακτικό χρονικό της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς (έχει τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας) «Τσέρνομπιλ: Ένα χρονικό του μέλλοντος», ένα βιβλίο απερίγραπτου ζόφου, που η HBO αναβίωσε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Αποκλειστικά στο Vodafone TVΙαπωνία, 1600. Βρισκόμαστε στις απαρχές του εμφυλίου πολέμου που καθόρισε έναν ολόκληρο αιώνα στην Αυτοκρατορική Ιαπωνία. Ο λόρδος Γιόσι Τορανάγκα παλεύει για τη ζωή του καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων συσπειρώνονται εναντίον του. Από το μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο που εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο σε ένα διπλανό ψαροχώρι εμφανίζεται ένας Άγγλος κυβερνήτης και οι ισορροπίες αλλάζουν.Το ιστορικό έπος του FX που έχει κερδίσει συνολικά 18 βραβεία Emmy, τα περισσότερα που έχει αποσπάσει ποτέ ένας κύκλος δραματικής σειράς, είναι διαθέσιμη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Η σειρά αφηγείται τις ιστορίες του Κάρμι ο οποίος προχωρώντας σε πλήρη αναμόρφωση του ιδιαίτερου οικογενειακού του εστιατορίου το μετατρέπει σε fine dining spot της πόλης. Από τις πιο επιτυχημένες και πολυβραβευμένες τηλεοπτικές προσθήκες, το The Bear του FX αγαπήθηκε πολύ από κοινό και κριτικούς και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Εκπληκτικά θέρετρα διακοπών στη Χαβάη και τη Σικελία, εκκεντρικότητες, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα, και πολύπλοκες καταστάσεις έξω από κάθε έλεγχο στο πολυβραβευμένο "The White Lotus ". Εδώ, οι ειδυλλιακές διακοπές σύντομα μετατρέπονται σε εφιάλτη κάτω από τον ήλιο καθώς οι ένοικοι της αλυσίδας White Lotus δεν μένουν ήσυχοι ούτε λεπτό. Οι 2 κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι, και ο 3ος που διαδραματίζεται Ταϊλάνδη βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής. Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV!Είναι η σειρά που διαμόρφωσε το σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο. Μέσα από τη ζωή μιας πανίσχυρης οικογένειας των media παρακολουθούμε τη διαφθορά της εξουσίας και του χρήματος και τις συνέπειες των νοσηρών οικογενειακών σχέσεων. Η διαδοχή (Succession) αποδεικνύεται μια δύσκολη υπόθεση αφού οι τρεις γιοι και η κόρη του «βασιλιά» των media Logan Roy δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό στο να προδώσουν ο ένας τον άλλον. Ο τελευταίος κύκλος του Succession προστέθηκε στο Vodafone TV και έτσι όλες οι σεζόν είναι διαθέσιμες. Η πιο πολυβραβευμένη σειρά του ΗΒΟ των τελευταίων χρόνων κάνει απόβαση αποκλειστικά στο Vodafone TV.Μετά την μετακόμιση από τη Μινεσότα στο Σαν Φρανσίσκο, η Ράιλι θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο της περιβάλλον. Η Χαρά (Τζόι) και η υπόλοιπη παρέα έρχεται αντιμέτωπη με ένα νέο συναίσθημα, το Άγχος, που θα φέρει τα πάνω-κάτω στην οικογένεια συναισθημάτων της Ράιλι. Πώς θα διαχειριστούν τη νέα της παρέας η Λύπη, ο Φόβος, η Αηδία και ο Θυμός;Η πλέον πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά με 1.7 δις δολάρια στο διεθνές box office, είναι διαθέσιμη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV!Ένα έξυπνο και ατίθασο κορίτσι, η 11χρονη Ronja, μεγαλώνει με μια συμμορία ληστών σε ένα μεσαιωνικό σκανδιναβικό κάστρο. Κάποια στιγμή η μικρή ανακαλύπτει στην ενδοχώρα ένα μαγικό, αλλά επικίνδυνο δάσος με παράξενα και μυστηριώδη πλάσματα.Και τη περιπέτεια ξεκινά στη σειρά του Viaplay που συζητούν όλοι, αποκλειστικά διαθέσιμη στο Vodafone TV.Μυθικά πλάσματα, επικές μάχες, ξόρκια και θανάσιμοι εχθροί άλλα και φιλίες που ξεπερνούν κάθε εμπόδιο, περιλαμβάνει ο μαγικός κόσμος του Harry Potter, εκεί όπου όλα είναι ικανά και μπορούν να συμβούν. Από το "Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος", την πρώτη ταινία της σειράς μέχρι το "Harry Potter και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2", το επικό φινάλε, κάθε ταινία της Warner Bros είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV για να ξαναζήσουν μικροί και μεγάλοι τις αξέχαστες στιγμές του Harry, της Hermione και του Ron. Και οι 8 μεγάλες περιπέτειες του Harry Potter, με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ στον ρόλο της ζωής του και μια πλειάδα από τους πιο γνωστούς gueststars.Στην πασίγνωστη και εξαιρετικά δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων, η Μπλούι, ένα εξάχρονο σκυλί, μας συστήνει την οικογένεια και τους φίλους της. Η περιπέτεια και η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ στην πλέον αγαπημένη σειρά όλων των παιδιών που παίζει αποκλειστικά στο Disney+ με ολοκαίνουργια επεισόδια!Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.