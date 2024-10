Gojira: Οι Γάλλοι ροκάδες που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού έρχονται στην Αθήνα

Κλείσιμο

Τουςτο γαλλικόπου έκλεψε τις εντυπώσεις με την εκρηκτική του εμφάνισή στην, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά, σε λίγους μήνες, το ελληνικό κοινό. Η διάσημη progressive metal μπάντα που άφησε εκατομμύρια τηλεθεατών από ολόκληρο τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, ερμηνεύοντας, μαζί με την τραγουδίστρια της όπερας Marina Viotti, το εμβληματικό τραγούδι της Γαλλικής Επανάστασης «Ca ira» στα μπαλκόνια του επιβλητικού κτηρίου Palais de Justice, δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα, θα δώσουν μια19 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο τουΜπορεί όσοι δεν είναι μυημένοι στο μουσικό αυτό είδος να εξεπλάγησαν βλέποντας για πρώτη φορά μια ζωντανή εμφάνισή τους, οι απανταχού πιστοί οπαδοί του σκληρού ήχου ωστόσο δεν περίμεναν τίποτα λιγότερο από εκείνους, μιας και συγκαταλέγονται, εδώ και χρόνια, στους κορυφαίους εκπροσώπους του είδους.Το τετραμελές συγκρότημα ιδρύθηκε το 1996 στην γαλλική κοινότητα Ondres, από τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier. Αρχικά το όνομά τους ήταν Godzilla αναγκάστηκαν, ωστόσο, στην πορεία να το αλλάξουν καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα πνευματικά δικαιώματα του δημοφιλούς φανταστικού τέρατος των ιαπωνικών ταινιών. Η πορεία τους εξελίχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένα με τους δίσκους τους, μεταξύ των οποίων οι «From Mars To Sirius», «The Way of All Flesh», «L'Enfant Sauvage» και «Magma», να σημειώνουν ρεκόρ πωλήσεων και τους ίδιους να είναι δύο φορές υποψήφιοι για μουσικό βραβείο Γκράμι. Ήταν επίσης το πρώτο γαλλικό συγκρότημα που βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hard Rock Albums chart αλλά και η πρώτη μέταλ μπάντα που έπαιξε σε επίσημη τελετή Ολυμπιακών Αγώνων.Βασικά «όπλα» τους αποτελούν τα εντυπωσιακά σόου που παρουσιάζουν στις ζωντανές εμφανίσεις τους και βεβαίως η ιδιαιτερότητα της μουσικής τους η οποία συνδυάζει τον σκληρό ήχο με μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση, αναμειγνύοντας μουσικά στοιχεία από τα τα διάφορα υποδείδη του μέταλ με φιλοσοφημένους στίχους που θίγουν σημαντικές έννοιες όπως η οικολογική συνείδηση, στην καλλιέργεια της οποίας και οι ίδιοι πρωτοστατούν.Είναι σαφές λοιπόν πως η επερχόμενη συναυλία τους στην Αθήνα αποτελεί μια μεγάλη είδηση για το εγχώριο κοινό του σκληρού μέταλ ήχου, τους πιστούς Έλληνες θαυμαστές τους αλλά και για όλους εκείνους που ενθουσιάστηκαν παρακολουθώντας την εκρηκτική, κατά γενική ομολογία, εμφάνισή τους στο Παρίσι.



