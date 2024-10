Η ψυχαγωγία έχει το κουμπί της

Sponsored ContentΜια ατέλειωτη εμπειρία τηλεθέασης μας βρίσκεται τόσο κοντά μας όσο απέχει το χέρι μας από το τηλεκοντρόλ. Αρκεί να πατήσουμε το play και αμέσως τα πολυαναμενόμενα και βραβευμένα blockbusters, οι σειρές και οι ταινίες με αντιήρωες, τα σκοτεινά και μυστηριώδη Nordic Noir, οι απολαυστικές Family movies & series, και οι θεαματικές περιπέτειες εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας. Η δράση, η αγωνία, η μαγεία ξεκινούν στο Vodafone TV , την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, που συγκεντρώνει σε ένα μέρος τα μεγαλύτερα στούντιο παγκοσμίως. Warner Bros, Disney+ αλλά και το αποκλειστικό περιεχόμενο της Viaplay και HBO είναι στη διάθεσή μας για να τα ανακαλύψουμε. Μάλιστα, η νέα τηλεοπτική καμπάνια με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά έρχεται με νέα επεισόδια από τη ζωή των αγαπημένων πρωταγωνιστών που δεν σταματούν να πατούν το play για να απολαύσουν τους πιο δυνατούς τίτλους που βρίσκονται διαθέσιμοι στο Vodafone TV.Αναλόγως λοιπόν την ώρα, τη διάθεση και την παρέα επιλέγουμε και ξεκινάμε.Εννοείται πως μας ενδιαφέρουν τα φιλμς που έσπασαν ταμεία. Θα πατήσουμε play στα Blockbusters και θα απολαύσουμε τις κορυφαίες ταινίες της χρονιάς για τις οποίες όλοι μιλούν. Δηλαδή το “Godzilla x Kong: The New Empire”, το θεαματικό “Dune II”, ασφαλώς το “Wonka” και τη “Barbie”, τη νέα περιπέτεια “Aquaman and the Lost Kingdom” και πολλά ακόμα.Για θρίλερ και αστυνομικές ιστορίες με σκανδιναβικό σασπένς θα πάμε στο ατμοσφαιρικό Nordic Noir. Εδώ, πρωταγωνιστούν η αγωνία, το μυστήριο και οι μεγάλες ανατροπές που δεν θα μας αφήσουν να πάρουμε τα μάτια μας από την οθόνη ούτε για ένα λεπτό. Από τον πλούσιο κατάλογο της Viaplay που διατίθεται μέσα από το Vodafone TV, θα δούμε μεταξύ άλλων το “Rebus”, το “End of Summer”, την “Veronika”, το “The River”, την ανθολογία του “Norwegian Crime Stories” και το “To Solve a Murder”.Υπάρχουν πολλοί που αγαπούν τους διαφορετικούς ήρωες, αυτούς που διαθέτουν αμφιλεγόμενες προσωπικότητές και συναρπαστικές ιστορίες, όπως είναι ο Τζόκερ και ο Πιγκουίνος. Γι΄ αυτούς το Vodafone TV δημιούργησε μια ιδιαίτερη κατηγορία, τους Antiheroes. Αντιήρωες λοιπόν, αυτοί που λατρεύουμε να μισούμε. Πάμε λοιπόν για το “Deadpool 2”, την νέα σειρά “Agatha All Along”, το βραβευμένο “Joker” με τον Χοακίν Φίνιξ , το “The Penguin” με τον Κόλιν Φάρελ, και το “The Suicide Squad”. Ποιος θέλει τους ήρωες όταν έχουμε τους αντιήρωες;Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε «μια οικογένεια» και όταν βρισκόμαστε μπροστά στη μικρή οθόνη, η κατηγορία Family Movies and Series προσφέρει περιεχόμενο για όλες τις ηλικίες. Και τι περιεχόμενο! Από “Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2”, το “Frozen”, και το “Bluey” μέχρι όλες τις ταινίες του Harry Potter.Πάμε τώρα στην κατηγορία Adventure όπου οι fans της περιπέτειας θα πάρουν γερές δόσεις αδρεναλίνης. Σημειώνουμε το “Meg 2: The Trench” , το κλασικά επικό “Blade Runner” του Ρίντλει Σκοτ, το γεμάτο ένταση και βραβευμένο με 6 Όσκαρ “Mad Max: Fury Road” του Τζορτζ Μίλερ, τη “Wonder Woman”, τον “Batman”, το “Bladerunner” και όλα όσα θα κάνουν τα βράδια μας περιπετειώδη. Εδώ η αγωνία και η δράση δεν σταματούν ποτέ.Στο Halloween τα πράγματα γίνονται ανατριχιαστικά με “American Horror story: Delicate”, “The First Omen”, τον “Σκαθαροζούμη” και το το “Evil Dead Rise”.Οπωσδήποτε θα πατήσουμε play στη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών όπως Shogun", "The Bear", "White Lotus", "Chernobyl" και "Succession". Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο, οι τίτλοι και μόνο αρκούν. Η απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας στο Vodafone TV , με την υπογραφή των μεγαλύτερων στούντιο του κόσμου, ξεκινά.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.