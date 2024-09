Με αυτές τις σειρές θα κολλήσουμε στην οθόνη!

Sponsored ContentΝέα σεζόν ξεκινά και είμαστε έτοιμοι για καλή τηλεόραση και τηλεοπτικούς μαραθώνιους. Στο Vodafone TV ο Σεπτέμβριος μπήκε δυναμικά και είναι πολλές οι νέες και ωραίες σειρές που μας περιμένουν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου, Warner Bros, Disney+, HBO και Viaplay. Κάποιες από αυτές τις σειρές έχουν ήδη κυκλοφορήσει και είναι «διαμάντια». Η μόδα, η φαντασία και η μαγεία κατακτούν τις οθόνες μας και υπόσχονται μοναδικές στιγμές θέασης.Στη spinoff σειρά της ταινίας “The Batman” του Matt Reeves, ο Colin Farrell υποδύεται τον ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων Oswald Cobblepot γνωστό και ως “The Penguin”. Κατεβαίνουμε λοιπόν στα πιο μαύρα σκοτάδια της Gotham City την ώρα που ο “Πιγκουίνος” προσπαθεί να διεκδικήσει την εγκληματική αυτοκρατορία για τον εαυτό του. Η λαχτάρα του για εξουσία είναι ασυγκράτητη και συντάσσει γρήγορα ένα ριψοκίνδυνο, αλλά ελάχιστα μελετημένο σχέδιο, προκειμένου να φτάσει στην κορυφή. Δεν μπορεί όμως να προβλέψει δύο πράγματα. Το ένα είναι η συνάντηση με τον Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), έναν έφηβο που εκτοπίστηκε από τις πλημμύρες, τον οποίο ο “Πιγκουίνος” αρχικά σκοπεύει να τρομάξει, αλλά τελικά παίρνει υπό την προστασία του. Το άλλο είναι η επιστροφή της Sofia Falcone (Cristin Milioti). Συναρπαστική πλοκή, αριστοτεχνική εξέταση της εγκληματικότητας, και εξαιρετικές ερμηνείες στη νέα πολυαναμενόμενη σειρά της ΗΒΟ που κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV.8 επεισόδια διαθέσιμα αμέσως μετά την προβολή τους στην Αμερική.Το “Agatha All Along” είναι η νέα πρωτότυπη σειρά της Marvel για το Disney+ και είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ευχάριστα το φθινόπωρο. Βρισκόμαστε μετά τα γεγονότα του "WandaVision" και η διαβόητη Άγκαθα Χάρκνες έχει χάσει όλες τις δυνάμεις της, από ένα ξόρκι που δεν πήγε καλά. Ένας μυστηριώδης έφηβος θα τη βοηθήσει να απελευθερωθεί απ' αυτό, και θα της προκαλέσει το ενδιαφέρον όταν της ζητήσει να τον οδηγήσει στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, που περιλαμβάνει μια σειρά από μαγικές δοκιμασίες. Όποια μάγισσα καταφέρνει να επιβιώσει, ανταμείβεται με αυτό που της λείπει. Η Άγκαθα και ο μυστηριώδης έφηβος λοιπόν συγκεντρώνουν μια ετερόκλητη ομάδα μαγισσών και ξεκινούν την περιπλάνησή τους!Πρεμιέρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TVΗ πρωτότυπη σειρά “In Vogue: The 90s”, αφηγείται θρυλικές ιστορίες μόδας των '90ς, σε έξι επεισόδια που εστιάζουν σε κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της εμβληματικής δεκαετίας. Η Αν Γουίντουρ που άλλαξε και επανασύστησε την αμερικανική Vogue, τα εξώφυλλα του περιοδικού με λαμπερούς σταρ όπως η Madonna, η άνοδος των super models, τα νέα πρότυπα ομορφιάς, τα μεγάλα brands, τα ατελείωτα χιλιόμετρα πασαρέλας, η πολυτέλεια, η υπερβολή, η έμπνευση και η χλιδή, βρίσκονται εδώ.Ένα αφιέρωμα σε μια συναρπαστική εποχή που θα γνωρίσουμε μέσα από συνεντεύξεις και εξομολογήσεις προσωπικοτήτων όπως η Claudia Schiffer, η Donna Karan, η Elizabeth Hurley, η Gwyneth Paltrow, ο Jean Paul Gaultier, ο John Galliano, η Kate Moss, η Linda Evangelista, ο Marc Jacobs, η Miuccia Prada, η Naomi Campbell, η Nicole Kidman, η Sarah Jessica Parker, ο Tom Ford, και πολλοί άλλοι.Αποκλειστικά στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.