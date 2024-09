Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Παραστάσεις με δυνατές σκηνοθετικές υπογραφές στο νέο του πρόγραμμα

Στις νέες φετινές παραγωγές συμπεριλαμβάνονται επίσης οι «Ανατροπές της νύχτας» του Χριστόφορου Χριστοφή σε σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη, το «Πες μου μια λέξη» του Μπράιαν Φρίελ που σκηνοθετεί η Έλενα Λαναρά και οι παιδικές – εφηβικές παραστάσεις «Πολυξένη» της Στέλλας Μιχαηλίδου, «#letsparty» του Στέλιου Χατζηαδαμίδη και «Η γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι - «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά,Όσο για τις επαναλήψεις, ξεχωρίζουν ανάμεσά στους η αναδρομή στην ελληνική επιθεώρηση «» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, το «Ρωμαίος και Αννέτα» του Ζαν Ανούιγ με τη σκηνοθετική υπογραφή της Άννας Φόνσου κ.α.«Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΜετάφραση: Άννυ ΚολτσιδοπούλουΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΚαραντζάςΠρεμιέρα: 09|2024«Βίρα τις άγκυρες» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣκηνοθεσία: Αστέριος ΠελτέκηςΠρεμιέρα: 11|2024«Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣκηνοθεσία- απόδοση κειμένου: Αστέριος ΠελτέκηςΠρεμιέρα: 03|2025«Δον Κάρλος» του Φρίντριχ Σίλλερ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση: Γιώργος ΔεπάσταςΔιασκευή- Δραματουργική & Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης -Σκηνοθεσία: Γιάννης ΧουβαρδάςΠρεμιέρα: 11|2024«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση: Διονύσης ΚαψάληςΣκηνοθεσία-Χορογραφία- Σκηνικά: Κωνσταντίνος ΡήγοςΠρεμιέρα: 01| 2025«Πήρε τη ζωή της στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣκηνοθεσία: Φρόσω ΛύτραΠρεμιέρα: 10|2024«Προσδοκώ» του Γιώργου Βέλτσου - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣκηνοθεσία: Σοφία ΚαρακάντζαΜουσική: Δημήτρης ΚαμαρωτόςΠρεμιέρα: 11|2024«Ανατροπές της νύχτας» του Χριστόφορου Χριστοφή- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣκηνοθεσία: Χάρης ΠεχλιβανίδηςΠρεμιέρα: 01| 2025«Πες μου μια λέξη « (Give me your answer) του Μπράιαν Φρίελ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση: Έλενα ΛαναράΣκηνοθεσία: Ευδόκιμος ΤσολακίδηςΠρεμιέρα: 02|2025MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΈνα νέο πρωτότυπο θεατρικό έργο για τον Μανώλη ΧιώτηΚείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνοθεσία: Ιόλη ΑνδρεάδηΠρεμιέρα: 11|2024«Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΘεατρική διασκευή: Θανάσης ΤριαρίδηςΣκηνοθεσία: Νικαίτη ΚοντούρηΠρεμιέρα: 03|2025«Ρωμαίος και Αννέτα» του Ζαν Ανούιγ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣκηνοθεσία: Άννα ΦόνσουΠρεμιέρα: 10|2024«Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΔιασκευή -Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου - ΄Ενκε ΦεζολλάριΣκηνοθεσία: Ένκε ΦεζολλάριΣυμπαραγωγή ΚΘΒΕ με το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣΠρεμιέρα: 11|2024«Ο γυρισμός» του Χάρολντ Πίντερ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – ΠαγκουρέληΣκηνοθεσία: Πέρης ΜιχαηλίδηςΠρεμιέρα: 01|2025«Ξανθιά Φράουλα» (BIONDA FRAGOLA) του Μίνο Μπελέι -ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΡήγαςΠρεμιέρα: 03|2025«Όταν χαμήλωσε ο ουρανός» του Μιχαήλ ΆνθηΣκηνοθεσία: Γιώργος Κιουρτσίδης«Fake Newsical. Παρ@μυθομπερδέματα!» των Στάθη Παχίδη και Σταυρούλας Παγώνα- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΚείμενο: Στάθης Παχίδης- Σταυρούλα ΠαγώναΣκηνοθεσία: Eύη ΣαρμήΠρεμιέρα: 09|2024«Πολυξένη» της Στέλλας Μιχαηλίδου - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚείμενο- Σκηνοθεσία: Στέλλα ΜιχαηλίδουΠρεμιέρα: 01|2025#letsparty του Στέλιου Χατζηαδαμίδη - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣύλληψη- Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Στέλιος ΧατζηαδαμίδηςΠρεμιέρα: 12|2024«Η γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση-Σκηνοθεσία: Παύλος ΔανελάτοςΣυμπαραγωγή ΚΘΒΕ με την Πολιτεία ΠολιτισμούΠρεμιέρα: 10|2024• Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους• Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες• Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)• Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025-2028• Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος 2024-2025• Συμπαραγωγή θεάτρου ντοκιμαντέρ "96%" σε σκηνοθεσία Πρόδρομου Τσινικόρη - Ευρωπαϊκό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα Landscapes of Devastation (Ισπανία - Γερμανία - Ελλάδα)α) «Ψηφιακό Μαθητολόγιο της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ», υπό υλοποίησηβ) «Πολιτιστική Συνταγογράφηση», υπό υλοποίησηγ) Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025 - 2028», υπό υλοποίησηδ) «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», υπό υλοποίησηε) «Ψηφιακή Σκηνή - 60 χρόνια ΚΘΒΕ», ολοκληρωμένο