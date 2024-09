Cycladic Kids Festival στο Ωδείο Αθηνών και στο Λύκειο του Αριστοτέλη

Κλείσιμο

Το Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει το δεύτερο Cycladic Kids Festival στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, εντάσσοντας για πρώτη φορά δράσεις για παιδιά στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. Παιδιά και έφηβοι 2 έως 18 ετών καλούνται να συμμετέχουν και φέτος με ελεύθερη είσοδο, στο πιο δημιουργικό σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας! Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι Μέγας Δωρητής, η Eurolife FFH Στρατηγικός Συνεργάτης και η Coral Mεγάλος Χορηγός.Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί ένα πολυθεματικό Φεστιβάλ τεχνών, εκτός των χώρων του, προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά. Το Σάββατο 21/09, 11:00 – 21:00 και την Κυριακή 22/09, 11:00 – 18:00 το Ωδείο Αθηνών, ως κεντρικός χώρος του φεστιβάλ, θα φιλοξενήσει παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, κινηματογράφο, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις και εικαστικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια από το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, τις Σχολές Χορού και Δραματικής του Ωδείου Αθηνών, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Εθνικό Θέατρο, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αθήνα, το Παιδικό Μουσείο, το Flux School Next, το Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής, την El Sistema Greece, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Κούκλο-θεατρική ομάδα ΑΦΟΥ, την Cinemathesis, τον ΚΑΡΠΟΣ, την Κόκκινη Αλεπού και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες. Παράλληλα, στο Ωδείο Αθηνών θα φιλοξενηθεί η έκθεση με τα έργα και τους νικητές του φετινού, 11ου Παιδικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο «Σημερινές Ιστορίες Αγγείων» που συγκέντρωσε 12.000 συμμετοχές!Η El Sistema Greece Youth Choir και η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια μοναδική μουσική εμπειρία, παρακινώντας το κοινό να ανακαλύψει και να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσα από τον ήχο και τη φωνή. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει δύο απολαυστικά musical από εφήβους του Μικρού Εθνικού με τίτλο «Σταθμός» και “Badluckenville”. Η κούκλο-θεατρική ομάδα ΑΦΟΥ προσφέρει γέλιο με τη διαδραστική θεατρική περιπέτεια «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» του Αντώνη Παπαθεοδούλου και της Ίριδας Σαμαρτζή ενώ ο Archeostoryteller Θόδωρος Παπακώστας αναρωτιέται αν «Χωράει όλη η αρχαιότητα σε 1 ώρα;», προσφέροντας μια διασκεδαστική, εκπαιδευτική αναδρομή στην αρχαία ιστορία.Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας μας ταξιδεύει μέσα από τις ταινίες του, προσφέροντας μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους ενώ η Cinemathesis εισάγει τα παιδιά σε μια μοναδική κινητή έκθεση προ-κινηματογραφικών οπτικών παιχνιδιών, προσφέροντας βιωματικές δράσεις και κατασκευές.Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα προσφέρει ένα εργαστήρι όπου παιδιά και γονείς θα συμμετέχουν σε σωματικά, κινητικά παιχνίδια! Οι χορευτές του Flux School Next θα εμπνεύσουν τα παιδιά να εξερευνήσουν το σώμα και την κίνηση μέσα από παιχνίδια με τη βαρύτητα και την ενέργεια, επηρεάζοντας τον τρόπο σκέψης τους. Παράλληλα, η Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών θα ζωντανέψει αετώματα που χορεύουν στο περιστύλιο του Ωδείου.