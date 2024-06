Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής: Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ:Ερμής Σταύρακας: ΑπόλλωναςΧρυσοβαλάντης Δαρδαμάνης: ΕρμήςΧρυσαυγή Φωτιάδου: ΚυλλήνηΑνδρονίκη Παπαμιχαήλ - Παππά: ΣιληνόςΣάτυροι: Βίκη Ζώνιου, Γεωργία Καζαντζίδη, Αναστασία Σύκου, Ελευθερία Ευαγγέλου, Θανάσης Χήτος, Λυδία Εξάρχου, Σταύρος Απέργης, Λυδία Κυριαζή, Αγάπη Σκεπατάρη, Μελίτα Πετσάλη, Λυδία ΛάλουΔανάη Καρασαβόγλου: Νύμφη του δάσουςΜΟΥΣΙΚΟΙ:Φαίη Ποϊκλή και Γεωργία Καρανίκα: λαούτοΔήμητρα Καρανίκα: βιολίΕιρήνη Σόφη: νταούλιΧαράλαμπος Καλαμπόγιας: τρομπέτα και τραγούδιΔανάη Καρασαβόγλου: φλάουτοΜαίρη Κορωναίου, Σπυρένα Οικονόμου, Ζωή Παγούρα: τραγούδι και άλλοι ήχοιΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ:Μαίρη Κορωναίου, Σπυρένα Οικονόμου, Ζωή ΠαγούραΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:Γιαννουλάτου Πανωραία, Ζέρβα Μερόπη, Κορωναίου Παναγιώτα (με την πολύτιμη συνδρομή της συναδέλφου Σοφίας Τσιρώνη)ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Βασίλειος ΧαλβαντζήςΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ του τραγουδιού του τέλους:Μερόπη Ζέρβα και Ανδρονίκη Παπαμιχαήλ-ΠαππάΣΚΕΥΗ: Ανδριάνα ΘέμουΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Μάνθος ΚώτσηςΠλατεία Ναυαρίνου, 546 22, ΘεσσλονίκηΕίσοδος από την Πλατεία Ναυαρίνου - Οδός ΒύρωνοςΤετάρτη 26.06.2024Ώρα έναρξης: 20:00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερηΏρα προσέλευσης: 19:15 μ.μ.Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στο χώρο του ανακτορικού συγκροτήματος του Γαλερίου χορωδιακή συνάντηση με αφορμή την Ημέρα της Μουσικής, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Σοπράνο και Μαέστρου Άλκηστις Τόγια.Συμμετέχουν:Μουσικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ευόσμου «Φιλομήλα»Μεικτή Χορωδία «Έκφραση»Γιάννης Χουλιάρας, μαέστροςΜεικτή Χορωδία Βαφοπούλειου Πνευματικού ΚέντρουΓυναικείο Φωνητικό Σύνολο «ChorΩδές» του Σωματείου Φίλων του Βαφοπούλειου Πνευματικού ΚέντρουΚαλλιτεχνική Διεύθυνση: Άλκηστις ΤόγιαΔιοργάνωση: Σωματείο «Φίλοι Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης»Περιορισμένος αριθμός καθήμενωνΑίθριο ΜουσείουΜανόλη Ανδρόνικου 6, 546 21, ΘεσσαλονίκηΠαρασκευή 21.06.2024Ώρα έναρξης: 20:30 μ.μ. Είσοδος ελεύθερηΟι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, υπό το φως της πανσελήνου.Πρόγραμμα:Antonio Vivaldi (1678-1741), Κοντσέρτο για έγχορδα RV 120Edvard Grieg‎‎ (1843-1907), 2 Ελεγειακές Μελωδίες Opus 34Johann Sebastian Bach (1685-1750), Κοντσέρτο για δύο βιολιά και έγχορδα σε ρε ελάσσονα BWV 1043Edvard Grieg‎‎ (1843-1907), Ο θάνατος της Άσε και ο χορός της Ανίτρα από τη σουίτα Peer GyntGeorges Bizet (1838-1875), Σουίτα από την όπερα CarmenIsaac Albéniz (1860-1909), TangoΣυμμετέχουν:Ορχήστρα Εγχόρδων του ΠαΜακΔημήτρης Χανδράκης, επιμέλεια, μουσική διεύθυνσηΑίθριο ΜουσείουΛεωφ. Στρατού 2, 540 13, ΘεσσαλονίκηΠαρασκευή 14.06.2024Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος ελεύθερηΏρα προσέλευσης: 20:30 μ.μ.Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης διοργανώνει συναυλία με τίτλο: «Μεγάλοι συνθέτες Mozart, Mendelssohn, Mascagni, Ravel». Η εξ αναβολής συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Ημέρα της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.Πρόγραμμα:Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Εβρίδες, εισαγωγήMaurice Ravel (1875-1937), Παβάνα για μια νεκρή ΙνφάντηPietro Mascagni (1863 -945), Καβαλλερία Ρουστικάνα, ΙντερμέτζοWolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ντον Τζιοβάννι, εισαγωγήWolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Συμφωνία αρ.35, σε Ρε μείζονα, έργο 385 ΧάφνερΣυμμετέχουν:Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου ΘεσσαλονίκηςΧάρης Ηλιάδης, μουσική διεύθυνσηΕίσοδος με κάρτες εισόδουΟι κάρτες διατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Κουντουριώτου 17, Λιμάνι, Έναντι Ερυθρού Σταυρού), από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, ώρες: 10:00-14-14:00. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των καρτών εισόδου, η ενημέρωση του κοινού θα γίνει από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης.Δεν γίνονται τηλεφωνικές κρατήσεις.Τετάρτη 19.06.2024Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»7ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (Έναντι ΤΙΤΑΝ), 564 29, ΕυκαρπίαΠέμπτη 20.06.2024Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία «Ο Άγιος Δημήτριος»Τζων Κέννεντυ 62, 555 35, Πυλαία-ΧορτιάτηςΠαρασκευή 21.6.2024ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, 555 35, Πυλαία-ΧορτιάτηςΗ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με μακρόχρονη παρουσία στις κοινωνικές δράσεις, με βαθύ το αίσθημα της προσφοράς του πολιτισμού και ιδιαίτερα της μουσικής προς όλους ανεξαιρέτως, πηγαίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη μουσική και σε αυτούς που σε άλλες περιπτώσεις δεν δύνανται να έχουν απευθείας πρόσβαση σε αυτή. Για την ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής, υλοποιεί ένα τριήμερο κοινωνικών δράσεων που θα απευθύνει τη συμφωνική μουσική σε ενήλικα άτομα με νοητικές-κινητικές αναπηρίες και άτομα τρίτης ηλικίας.Αύλειος χώρος του ΜουσείουΤοσίτσα 1, 106 82, ΑθήναΠαρασκευή 21.06.2024Ώρα έναρξης: 19:30 Είσοδος ελεύθερηΤο Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχει στον Εορτασμό της Ημέρας Μουσικής σε συνεργασία με το Ωδείο «Αθηνά». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών και συμμετέχουν οι χορωδίες του Ωδείου (παιδική-νεανική και ενηλίκων), η Ορχήστρα Εγχόρδων και το Τμήμα Πνευστών.Κήπος του ΜουσείουΔιογένους 1-3, 105 56, ΑθήναΤρίτη 18.06.2024Ώρα έναρξης: 20:30 Είσοδος ελεύθερηΔιάρκεια: 105΄Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων-ICOM και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας της Μουσικής 2024 με μουσική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής, με τίτλο «Μουσικές συγγένειες και διαδρομές» .Το Μουσικό Σύνολο φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. θα ερμηνεύσει επιλεγμένα κομμάτια παραδοσιακής μουσικής από όλο τον Ελληνισμό και τη Μεσόγειο.Η εκδήλωση θα αναρτηθεί ψηφιακά την 21η Ιουνίου, επίσημη ημέρα εορτασμού της Ημέρας Μουσικής, στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη BLOD (Bodossaki Lectures on Demand htps://www.blod.gr).Πρόγραμμα:Φυσούνι,οργανικός σκοπός από την ΠρέβεζαΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑDevojko Mâri Hubava, βουλγάρικο πολυφωνικό τραγούδι από την περιοχή της ΡοδόπηςΜπαϊντούσκαΠέντε αδέρφια ήμασταν, τραγούδι από το ΚαβακλίΣυγκαθιστόςΗΠΕΙΡΟΣΑπό πέρ’ απ’ το ποτάμι, πολυφωνικό τραγούδι από την περιοχή του ΠωγωνίουΝυστάξαν τα ματάκια μου, τραγούδι της αγάπης από τα Μαστοροχώρια ΚόνιτσαςΑπόψε κρύο έκανε, επιτραπέζιοΕγώ’ μουν τ’ αρχοντόπουλο, αστικό τραγούδι από τα ΙωάννιναΤα κλάματα, οργανικός σκοπός από την ΠρέβεζαΚΡΗΤΗΙντά ’χεις γιασεμάκι μου, αστικό τραγούδι, πρώτη ηχογράφηση: Αλέκος ΚαραβίτηςΣαν δεις αγάπης δάκρυα, αστικό τραγούδι, πρώτη ηχογράφηση: Γιώργος ΤζιμάκηςΚρητικά συρτάΜαλεβιζιώτικος χορόςΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣΜήλο μου και μανταρίνιΣίνα μουΤο γιασεμίν στην πόρτα σουΜια γαρουφαλλιά μού στείλανΈχεις φρύδια σαν γιοφύριαΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΘρήνος μεγάλος γίνεταιΒασίλω η ΚαλαματιανήΣήκω ΔιαμάντωΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟSaghe Nama, παραδοσιακό περσικό τραγούδι, τραγουδισμένο στα φαρσί και τα εβραϊκάAl Bint El Chalabiya, ανώνυμο τραγούδι από τον ΛίβανοParfum de Gitane, σύνθεση: Anouar BrahemNubar Nubar, ανώνυμος σκοπός από την ΑρμενίαΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΜ…Φεγγαροπρόσωπη, αστικό τραγούδι από τα ΙωάννιναNihâvend Oyun Havası, σύνθεση: Haydar TatlıyayŞehnaz Longa, σύνθεση: Göksel BaktagirΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤώρα βγαίνει το φεγγάρι, επιτραπέζιοΩ λε λε λε, συρτός χορόςΖάραμο, οργανικός σκοπός από τη ΦλώριναΤου ναύτη η μάνα, συρτός χορός από τη ΧαλκιδικήΑς χαμηλώναν τα βουνά, συρτός χορόςΣυμμετέχουν:Γιώργος Αθανασόπουλος, κρητική λύραΜάριος Αναστασιάδης, βιολί, τραγούδιΑνδρέας Ανδρέου, ούτιΦίλιππος Αντωνίου, λαούτοΔημήτρης Αξιώτης, λαούτοΣεβαστιανή Βλέτση, τραγούδιΕμμέλεια Δαμανάκη, τραγούδιΓιάννης Δερμιτζάκης, ούτιΣοφία Ελευθερίου, τραγούδιΔιονύσης Θεοδώσης, κλαρίνοΛουίζα Κουλά, κρουστάHadas Lailah, περσικό σαντούρι, τραγούδιΚωνσταντίνα Ραγουζαρίδη, κρουστάΒιβή Σπανάκου, σαντούριΑγαθάγγελος Σημαντήρης, κρητική λύραΒαρβάρα Τσιβίκη, τραγούδιΓεωργία Χάλαρη, σαντούριΑφροδίτη Χατζημηνά, τραγούδιΔημήτρης Χιώτης, κρητική λύραΠαύλος Χουντάλας, κρουστάΣυντονισμός - Μουσική διδασκαλίαΑλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Αλέξανδρος ΚαψοκαβάδηςΔιευθυντής ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη»Λάμπρος ΛιάβαςΕπιμέλεια ήχουΟι φοιτητές του μαθήματος «Ηχοληψία ΙΙ» του Τμήματος Μουσικών Σπουδώντου ΕΚΠΑ υπό την επίβλεψη του Γιάννη ΜαλαφήΑπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Τηλ. επικ.: 210 3254129 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00)Κήπος του Μεγάρου ΜουσικήςΒασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21, ΑθήναΠαρασκευή 21.06.2024Ώρα έναρξης: 20:00 Είσοδος ΕλεύθερηΠρόγραμμα:Franz Grothe (1908 - 1982), Lied der Nachtigall «Το τραγούδι του αηδονιού», από τη μουσική της ταινίας Die schwedische Nachtigall (1941)Leonard Bernstein (1918-1990), Glitter and be gay από την οπερέτα CandidGeorges Bizet (1838-1875) - François Borne (1840–1920), Fantasie brillante sur CarmenJohann Strauss II (1825-1899), Frühlingsstimmen Walzer, Op.410 «Φωνές της Άνοιξης»Kρατική Ορχήστρα Αθηνών | 20:00Ηλίας Βουδούρης, μουσική διεύθυνσηΠαναγιώτα Πολυζωίδου, σοπράνοΡαφαηλία Κόντου, φλάουτοΚαλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου» | 21:00.Συναυλία με τίτλο «Του φωτός και της φωτιάς».Το πρόγραμμα εστιάζει σε τραγούδια του λαού για το θέρος και το έθιμο του Κλήδονα, με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου), τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους.Κατερίνα Παπαδοπούλου, επιμέλεια προγράμματος, μουσική επιμέλεια, τραγούδιΧορωδία «Δόμνα Σαμίου»Γιώργος Κοντογιάννης, λύρα, κρουστάΚυριάκος Ταπάκης, ούτιΝίκος Παραουλάκης, πνευστάBabo Koro | 22:00Το μουσικό σχήμα Babo Koro ανεβαίνει στη σκηνή του Κήπου για να χαρίσει στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, με τον χαρακτηριστικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει τους παραδοσιακούς ρυθμούς με τη σύγχρονη progressive rock ενορχήστρωση και τη βαλκανική πολυφωνία.Δημήτρης Αναστασίου, βιολίΣωτήρης Τσακανίκας, κιθάρα, φωνήΑντιγόνη Μπασακάρου, φωνήΚώστας Νικολόπουλος, ακορντεόνΧρήστος Κυριαζής, σαξόφωνοΘάνος Τσελεμπής, τύμπαναΜιχάλης Δάρμας, μπάσοΔιοργάνωση: Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΔωρεάν με δελτία εισόδου (διατίθενται και στην είσοδο της εκδήλωσης)Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 105 55, ΑθήναΠαρασκευή 21.06.2024Ώρα Έναρξης: 21.00 Είσοδος ελεύθερηΗ Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζουν την Ημέρα της Μουσικής, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνοντας μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο και υποδέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το παιδί θαύμα του πιάνου, τον δεκατριάχρονο Ελισέι Μισίν (Elisey Mysin) από τη Ρωσία!Πρόγραμμα:Ντμίτρι Σοστακόβιτς (1906-1975), Εορταστική ουβερτούρα σε λα μείζονα, έργο 96Φρεντερίκ Σοπέν (1810-1849), Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε φα ελάσσονα, Op. 21I. MaestosoII. LarghettoIII. Allegro vivaceΠιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893), Εισαγωγή – Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ΤΗ 42Αλεξάντρ Μποροντίν (1833-1887), «Πολοβτσιανοί χοροί» από την όπερα Πρίγκιπας ΙγκόρΣυμμετέχουν:Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤΜιχάλης Οικονόμου, μουσική διεύθυνσηElisey Mysin, πιάνοΧορωδία Μουσικών Συνόλων Δήμου ΑθηναίωνΣταύρος Μπερής, μουσική διδασκαλίαΧορωδία ΕΡΤΜιχάλης Παπαπέτρου, μουσική διδασκαλίαΔιοργάνωση: Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2024Είσοδος με δελτία εισόδου, τα οποία το κοινό μπορεί να προμηθεύεται από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 (από τις 12:00) από τα κεντρικά ταμεία του Φεστιβάλ και το ταμείο του Ηρωδείου.