Majesty QUEEN «We Will Rock You..»

Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.Το αφιέρωμα στους Queen δημιουργήθηκε από ανθρώπους λάτρεις του συγκροτήματος οι οποίοι βασίζονται στις iconic εμφανίσεις των queen. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, αυτός είναι ο δικός τους μοναδικός τρόπος να αποδώσουν φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα και ταυτόχρονα επηρεασμένοι από τα τόσο διαφορετικά λάιβ μεταξύ τους που προσέφεραν οι Queen ευελπιστούν κάθε φορά να προσφέρουν στο κοινό τους μία διαφορετική εμπειρία! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές από κοινό και κριτικούς το πιο επιτυχημένο αφιέρωμα όλων των εποχών!Το ελληνικό κοινό αγαπούσε, αγαπάει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει για πολύ ακόμα να αγαπάει το θρυλικό συγκρότημα. Όλες οι επισκέψεις του αφιερώματος στην Αθήνα βρήκαν ένα κατάμεστο στάδιο να λικνίζεται και να τραγουδάει παθιασμένα τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν!Κανείς δε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αφιέρωμα σε αυτό το συγκρότημα και να αγκαλιαστεί τόσο όμορφα από τους διαχρονικά φανατικούς οπαδούς του όπως συμβαίνει με το Majesty Queen!Ήρθε η στιγμή λοιπόν, το κοινό της Θεσσαλονίκης να ζήσει μία μαγευτική εμπειρία κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι στον μοναδικό χώρο της ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ.Ατμοσφαιρικός χώρος, ωραίος φωτισμός, καλοκαιρινός ουρανός, παγωμένα ποτά υπό τους ήχους του Bohemian Rapsody θα συνθέσουν μία βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη!

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 20€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com