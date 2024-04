«Χρήστος, το τελευταίο παιδί» το ντοκιμαντέρ για τον μόνο μαθητή του δημοτικού σχολείου των Αρκιών

Από τους τριάντα ένα κατοίκους των Αρκιών, του ανεμοδαρμένου νησιού στα Δωδεκάνησα, ο Χρήστος είναι το μοναδικό παιδί. Είναι δέκα ετών και είναι ο μόνος μαθητής της δασκάλας του, της Μαρίας, στο δημοτικό σχολείο του νησιού.Ο Χρήστος σύντομα θα μπει στην έκτη Δημοτικού. Για να συνεχίσει στο Γυμνάσιο, θα πρέπει να εγκαταλείψει τους Αρκιούς και να μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο νησί. Ωστόσο, η οικογένειά του δεν μπορεί να αντέξει αυτό το κόστος και ο πατέρας του έχει διαφορετικά σχέδια για αυτόν. Θέλει να του διδάξει το οικογενειακό επάγγελμα εδώ και γενιές: να γίνει βοσκός.Η Μαρία δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση. Πιστεύει ότι ο μαθητής της έχει δικαίωμα να επιλέξει το μέλλον του όπως όλα τα άλλα παιδιά και είναι αποφασισμένη να βρει τη λύση για τη συνέχεια της εκπαίδευσής του.Θα παραμείνει ο Χρήστος στο νησί για να γίνει βοσκός όπως τα αδέλφια του ή θα αφήσει τους Αρκιούς για να συνεχίσει το σχολείο πολύ μακριά, πέρα από την θάλασσα;«Αυτή η ταινία έχει τις ρίζες της στην παιδική μου ηλικία. Γεννήθηκα στη Γαλλία και μεγάλωσα στη Ρώμη. Ο πατέρας μου ήταν παθιασμένος ναυτικός και κάθε χρόνο περνούσαμε αρκετές εβδομάδες στη θάλασσα. Όταν ήμουν παιδί, διασχίσαμε το Τυρρηνικό Πέλαγος, την Αδριατική, τη Μεσόγειο και το Ιόνιο Πέλαγος: αλλά το πραγματικό πάθος του πατέρα μου ήταν το Αιγαίο. Από τα νησιά των Δωδεκανήσων, οι Αρκιοί έγιναν γρήγορα το αγαπημένο νησί της καρδιάς μου. Ζητούσα να πηγαίνουμε εκεί κάθε καλοκαίρι. Θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά του χταποδιού και τον ήχο των τζιτζικιών. Θυμάμαι τις σφυρίδες που ψαρέψαμε στα γαλαζοπράσινα νερά, την άγρια και φυσική ομορφιά της παραλίας Τηγανάκια, το δυνατό γέλιο του πατέρα μου, το ούζο που θα του έβαζε ο Νικόλας ο ταβερνιάρης. Στη φαντασία μου ως παιδί, οι Αρκιοί έμοιαζαν με το τελευταίο ανθρώπινο καταφύγιο λίγο πριν η Φύση πάρει πίσω ό,τι ήταν, και πιθανότατα θα είναι και πάλι, δικό της.Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ένιωσα ότι έπρεπε να επιστρέψω στους Αρκιούς. Ήταν σαν προσκύνημα, ένας φόρος τιμής σε εκείνη την ευλογημένη περίοδο των θαλάσσιων εξερευνήσεων και της παιδικής μου ζωντάνιας. Τα συναισθήματά μου όταν είδα το νησί μετά από 20 χρόνια ήταν πολύ έντονα. Ακόμη πιο πολύ όταν έμαθα ότι είχε απομείνει μόνο ένα παιδί και ότι ήταν στην ίδια ηλικία που ήμουν όταν πάτησα εγώ στο νησί για πρώτη φορά. Όταν συναντηθήκαμε, ταυτίστηκα αμέσως μαζί του. Είδα τον εαυτό μου να τρέχει χωρίς παπούτσια στην προβλήτα. Θυμήθηκα τις ίδιες τρυφερές χειρονομίες των γυναικών του νησιού που συνήθιζαν να ανακατεύουν τα μαλλιά μου.Σαν μακρινή ανάμνηση θυμάμαι μερικούς μικρούς φίλους που είχα κάνει στους Αρκιούς. Ο Χρήστος, από την άλλη πλευρά, είναι πάντα μόνος. Αυτή η κατάσταση με εντυπωσίασε. Τι σημαίνει να είσαι εντελώς μόνος, να μεγαλώνεις χωρίς φίλους; Αυτή η αδιανόητη κατάσταση που ο Χρήστος φαινόταν να την βιώνει στωικά, με άγγιξε και με γοήτευσε.Αργότερα, όταν συνάντησα τη Μαρία, τη δασκάλα του, με εντυπωσίασε η έντονη και γενναιόδωρη στάση της και η σχέση που τη συνδέει με τον μοναδικό της μαθητή. Όταν μου είπε για την ανησυχία της για το μέλλον του Χρήστου και για το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει σύντομα το μικρό αγόρι, μου έγινε σαφές ότι υπήρχε η ιστορία για μια ταινία.Εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιώ εργαστήρια αφήγησης για παιδιά σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Με τους συναδέλφους μου, προσπαθούμε να τους βγάλουμε από την καθημερινότητα εφευρίσκοντας μαγευτικά και ποιητικά σύμπαντα μαζί τους. Με την πάροδο του χρόνου, παρατήρησα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση με τα παιδιά είναι να διατηρήσουν την προσοχή τους ζωντανή. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επισκέψεων στους Αρκιούς, προτεραιότητά μου ήταν να δοκιμάσω το επίπεδο συγκέντρωσης του Χρήστου για να εκτιμήσω το ενδιαφέρον του για το έργο της ταινίας που του πρότεινα. Η υπομονή και ο ενθουσιασμός του, και ταυτόχρονα η ενεργή συνενοχή της Μαρίας, με καθησύχασαν αμέσως και με έπεισαν. Αφού έλαβα την έγκριση των γονιών του Χρήστου, ήθελα να την ιδέα μου με τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού και να εξηγήσω τις προθέσεις μου. Παρατήρησα με μεγάλη ανακούφιση ότι όλοι αντέδρασαν με ειλικρινές ενδιαφέρον.Ο πληθυσμός του νησιού αποτελεί πραγματική ανησυχία για αυτούς και ορισμένοι μου έχουν εμπιστευτεί ότι βλέπουν αυτήν την ταινία ως έκφραση της ανησυχίας τους, ένα είδος μαρτυρίας. Πολλοί από αυτούς είναι πεπεισμένοι ότι μια μέρα, όχι τόσο μακριά, το νησί θα είναι εντελώς ακατοίκητο. Τις επόμενες μέρες ζήτησα να τραβήξω ένα φωτογραφικό πορτρέτο καθενός από αυτούς και να ηχογραφήσω μια σύντομη συνέντευξη. Αυτό το ηχητικό υλικό με βοήθησε να σκεφτώ την ιστορία και να σκιαγραφήσω τους δευτερεύοντες χαρακτήρες της ταινίας.Επέστρεψα στο νησί λίγους μήνες αργότερα, με μεγάλου μεγέθους εκτυπώσεις των πορτρέτων και τις έδωσα σε κάθε έναν από τους κατοίκους. Ήταν σημαντικό για μένα να πλαισιώσω την αρχή αυτής της πορείας με μια προοπτική αμοιβαίας ανταλλαγής, παρά μονόπλευρης. Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σταθερού δεσμού εμπιστοσύνης μαζί τους. Στις δύο προηγούμενες ταινίες μου, γυρισμένες σε δύσκολες συνθήκες, στα Παλαιστινιακά Κατεχόμενα Εδάφη, την Αιθιοπία και την Τζαμάικα, αυτή η μορφή συνεργασίας ήταν η θεμελιώδης βάση που μου επέτρεψε να διηγηθώ αληθινές ιστορίες από την άποψη εκείνων που τις είχαν βιώσει».Η σκηνοθέτης Giulia Amati έχει Γάλλο-Ιταλική καταγωγή. Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας και σπούδασε παραγωγή ψηφιακού βίντεο στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην κινηματογραφική βιομηχανία έχει αποκομίσει μια ποικιλία δεξιοτήτων που της επέτρεψαν να αναλαμβάνει ρόλους κλειδιά στην διαδικασία της παραγωγής. Το 2013 ίδρυσε την εταιρία παραγωγής Blink Blink Pro και έχει παράγει μικρού μήκους ταινίες, καμπάνιες κοινωνικών δικτύων, και δυο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ:, που έχει κερδίσει πάνω από 20 διεθνή βραβεία, και τοτο οποίο ήταν συμπαραγωγή με την Rai Cinema. Από το 2008 διδάσκει σκηνοθεσία σε σεμινάρια και σε πανεπιστήμια στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Έχει τελέσει μέρος της κριτικής επιτροπής πολλών Φεστιβάλ Κινηματογράφου μεταξύ των οποίων το Al Jazeera Film Festival και τα βραβεία David di Donatello.Κristos – the last child, ντοκιμαντέρ, 88’Shashamane, ντοκιμαντέρ, 80’This is my land hebron, ντοκιμαντέρ, 71’• Venice Film Festival, Giornate degli Autori Session | Official selection• Rome International Documentary Festival | Winner Best Italian Film• Ji.hlava International Documentary Festival | Official selection• FIPADOC International Documentary Festival | Official Selection• Thessaloniki Documentary Festival | Winner FIPRESCI Award, First prize of ERT Award, Best Greek Film Award from the students of Universities of Thessaloniki• Docaviv International Documentary Festival | Official SelectionVARIETY ‘Kristos, the Last Child’ Director Giulia Amati on Her Quest for Simplicity – Venice