Φεστιβάλ Καννών 2024: Με Λάνθιμο, Κόπολα, Κρόνενμπεργκ και Σορεντίνο το επίσημο πρόγραμμα

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Επίσημου Διαγωνιστικού θα είναι η Αμερικανίδαενώ αποδέκτης του φετινού Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα θα είναι ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτηςπρώτη φορά, φέτος, το φεστιβάλ θα έχει διαγωνιστικό τμήμαΚατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τιερί Φρεμό δήλωσε ότι η διοργάνωση συμπαραστέκεται στην Αργεντινή και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μ' ένα ειδικό πρόγραμμα στην Αγορά, αλλά και ότι αφιερώνουν ολόκληρο το φετινό φεστιβάλ στον σημαντικό Γάλλο κριτικό κινηματογράφουο οποίος έφυγε τον περασμένο Νοέμβριο από τη ζωή.The Apprentice, Αλί ΑμπάσιMotel Destino, Καρίμ ΑϊνούζBird, Αντρεα ΑρνολντEmilia Perez, Ζακ ΟντιάρAnora, Σον ΜπέικερMegalopolis, Φράνσις Φορντ ΚόπολαThe Shrouds, Ντέιβιντ ΚρόνενμπεργκThe Substance, Κοραλί ΦαρζάGrand Tour, Μιγκέλ ΓκόμεςMarcello Mio, Κριστόφ ΟνορέCaught by the Tides, Ζία ΖάνγκεAll We Imagine as Light, Παγιάλ ΚαπάντιαKinds of Kindness, Γιώργος ΛάνθιμοςL'amour ouf, Ζιλ ΛελούςDiamant brut, Αγκάτ ΡιντινγκέρOh Canada, Πολ ΣρέιντερLimonov-The Ballad, Κιρίλ ΣερεμπρένικοβParthenope, Πάολο ΣορεντίνοThe Girl with the Needle, Μάγκνους φον ΧορνNorah, Ταουφίκ ΑλζαΐντιThe Shameless, Κονσταντίν ΜπογιάνοφLe Royaume, Ζουλιέν ΚολόναVingt Dieux!, Λουίζ ΚουρβουαζιέWho Let the Dog Bite?, Λετισιά ΝτοςBlack Dog, Γκουαν ΧουThe Village Next to Paradise, Μο ΧαράουεSeptember Says, Αριάν ΛαμπέντL' histoire de Souleymane, Μπόρις ΛόζκινThe Damned, Ρομπέρτο ΜινερβίνιOn Becoming a Guinea Fowl, Ρουνγκάνο ΝιόνιMy Sunshine, Χιρόσι ΟκουγιάμαSantosh, Σάντια ΣούριViet and Nam, Τρουόνγκ Μιν ΚουίArmand, Χαλφντάν Ουλμάν ΤοντέλMisericorde, Αλέν ΓκιροντίC'est pas moi, Λεός ΚαράξEverybody Loves Touda, Ναμπίλ ΑγιούτςThe Matching Bang, Εμανουέλ ΚουρκόλRendez-vous avec Pol Pot, Ρίτι ΠανLe roman de Jim, Αρνό Λαριέ, Ζαν-Μαρί ΛαριέFuriosa: A Mad Max Saga, Τζορτζ ΜίλερHorizon: An American Saga, Κέβιν ΚόστνερShe's Got No Name, Τσαν Πίτερ Χο-ΣανRumours, Εβαν Τζόνσον, Γκέιλεν Τζόνσον, Γκάι ΜάντινLa Belle de Gaza, Γιολάντ ΖαουμπερμάνLearn, Κλερ ΣιμόνThe Invasion, Σεργκέι ΛοζνίτσαErnest Cole, Lost and found, Ραούλ ΠεκLe fil, Ντανιέλ ΟτέιγTwilight of the Warrior Walled in, Σόι ΤσενγκI, the Executioner, Σέουνγκ Γουαν ΡίουThe Surfer, Λόρκαν ΦίνεγκανLes femmes au Balcon, Νοεμί Μερλάν