Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης - MOMus: Αυτές είναι οι εκθέσεις και οι δράσεις του για το 2024

Το MOMus οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για όλες τις ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παιδαγωγικές τάσεις. Συνδέεται με ερευνητικά κέντρα και μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προωθεί ειδικές ξεναγήσεις στις εκθέσεις για το κοινό, σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες και πρωτότυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Συμμετέχει σε μεγάλα εθνικά και διεθνή προγράμματα ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργεί περιβάλλοντα σεβασμού και ενσυναίσθησης για την ενεργοποίηση της κοινωνικοποίησης ατόμων με κοινά βιώματα. Τέλος, και για τη φετινή χρονιά, το MOMus δραστηριοποιείται ενεργά με πολυδιάστατη παρουσία στον εκδοτικό χώρο, όπως με την παραγωγή καταλόγων περιοδικών εκθέσεων, μεγάλων διοργανώσεων και την επανέκδοση σπάνιων εκδόσεων.Ζωγραφική, κινηματογράφος, σχέδιο, φωτογραφία, σύγχρονη γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο, ήχος, εφαρμοσμένες τέχνες και σύγχρονη δημιουργικότητα διατρέχουν τις εκθεσιακές προτάσεις του MOMus για το 2024, στους χώρους του στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη)Ο Pablo Picasso, ο Man Ray, η Maya Deren, η Anna Andreeva «συναντιούνται» με κάποιους από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Ρωσικής Πρωτοπορίας, όπως ο Solomon Nikritin, η Liubov Popova, η Nadezhda Udaltsova και η Ksenia Ender, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του MOMus, στη Θεσσαλονίκη, το 2024. Έργα της συλλογής Κωστάκη πρόκειται να εκτεθούν στην Ισπανία, και έργα από τη Μάλαγα, τη Βιέννη και τη Γενεύη πρόκειται να φιλοξενηθούν στο Μουσείο, ενώ παράλληλα προωθείται η διαθεματικότητα, με την περαιτέρω δραστηριοποίηση του Πειραματικού Κέντρου Ήχου με επικεφαλής τον διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό και ερευνητή Andrey Smirnov.Το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη καθορίζει και αναπτύσσει τις εκθεσιακές του παραγωγές για το 2024 γύρω από τη σύνθεση των τεχνών, τη συνεργασία, τις ανταλλαγές και τη δικτύωση με μουσεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, έχοντας ως στόχο να γίνει πιο προσιτό και δημοφιλές το καλλιτεχνικό φαινόμενο της Ρωσικής Πρωτοπορίας, στο πλαίσιο των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτοποριών.• Man Ray. Γυμνά / Έως 04 Απριλίου 2024• Solomon Nikritin (1898-1965). Ακούγοντας τη ζωή / Έως 21 Απριλίου 2024• Αφιέρωμα στον πειραματικό κινηματογράφο της Μaya Deren / 15 – 24 Μαρτίου 2024• Σχεδιάζοντας το μέλλον. Σχέδια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής και ντιζάιν από τη συλλογή Κωστάκη / 15 Μαΐου – 27 Οκτωβρίου 2024• Έκθεση με έργα της συλλογής Κωστάκη στο Colección del Museo Ruso στη Μάλαγα / 13 Ιουνίου 2024 – Φεβρουάριος 2024• Pablo Picasso. Εξορία και Νοσταλγία / 25 Ιουνίου – 27 Οκτωβρίου 2024• Η πρωτοπορία στον σχεδιασμό υφάσματος. Αφιέρωμα στην Anna Andreeva και στις γυναικείες κολεκτίβες της παραγωγικής τέχνης / 20 Νοεμβρίου 2024 – 16 Μαρτίου 2025MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη)To 2024 το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του MOMus πρόκειται να φιλοξενήσει, να παρουσιάσει, να προκαλέσει ιστορίες, παλιές και νέες, που έχουν να κάνουν με την ιστορία του, τόσο ως αρχιτεκτονικός τόπος, όσο και ως σημείο αναφοράς της πόλης και της χώρας στον χώρο των εικαστικών, μία διεθνή, εκθεσιακή παραγωγή με προτάσεις συντελεσμένου μέλλοντος από σύγχρονους εικαστικούς και ένα νέο φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης και τεχνολογίας, στα πρότυπα και με την τεχνογνωσία ευρωπαϊκών πόλεων.Με αφετηρία τις αξίες της Μνήμης, της Ισότητας και της Επαναμάγευσης, το Μουσείο με τις εκθεσιακές του παραγωγές και τις δράσεις που συνδέονται με αυτές εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, επιδιώκει να δώσει το ιδανικό πλαίσιο για την μεγαλύτερη αξιοποίηση και προβολή των μόνιμων συλλογών του, τη συμπερίληψη περισσότερων φωνών από τις συνήθεις, την παραγωγή σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου μέσα από τη ζωντανή διάδραση, την εμπλοκή της προβληματικής του μέλλοντος, την καλλιέργεια διεθνών σχέσεων στο πλαίσιο της συνομιλίας για σημαντικά σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας.• Από εδώ και πέρα. Ιστορίες για το επόμενο αύριο / 11 Μαΐου – 17 Νοεμβρίου 2024• Thessaloniki International Digital Arts Festival / 28 Νοεμβρίου 2024 – 12 Ιανουαρίου 2025• Future Perfect / 28 Νοεμβρίου 2024 – Μάρτιος 2025Ιδιαίτερη έμφαση στη φωτογραφική δημιουργία γυναικών, μια υποφωτισμένη πτυχή της ιστορίας της φωτογραφίας, αλλά και στην τεχνολογία εικόνας του παρελθόντος με αφορμή την τεχνική της στερεοσκοπίας δίνει το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με τις εκθεσιακές του προτάσεις -δικές του παραγωγές, φιλοξενίες ή συμπαραγωγές- για το 2024. Το Μουσείο φιλοδοξεί να αντανακλά έναν ζωντανό μουσειακό φορέα, που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινότητας την οποία υπηρετεί και προσφέρει δυνατότητες εμπλοκής σε πολλαπλά κοινά.• Nelly’s / Έως 28 Απριλίου 2024• Ιστορίες της / Herstories / 17 Μαΐου – 15 Σεπτεμβρίου 2024• 5ο Συνέδριο Fast Forward «Hidden (hi)stories: new perspectives of women’s phοtographies» / 17 – 19 Μαΐου 2024• Από τη στεροσκοπία στο 3D / 04 Οκτωβρίου – 12 Ιανουαρίου 2025Με πρόγραμμα τακτικής εναλλαγής, το οποίο μπορεί να αντλεί περιεχόμενο από όλο το φάσμα των τεχνών, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του MOMus επιδιώκει να αποτελέσει τον ενεργοποιητή των πολιτισμικών αντανακλαστικών του κοινού και της διαδραστικής επικοινωνίας μαζί του, συνεπώς και την αναδιαμόρφωση των καλλιτεχνικών ή άλλων συμβάσεων. Η λειτουργία του ως ένα είδος δημιουργικού κόμβου, το διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους μουσειακούς φορείς του MOMus, τους οποίους όμως μπορεί δυνητικά και να ενώσει.Για το 2024, το πρόγραμμά του επενδύει στην επανενεργοποίηση σχέσεων με φορείς της πόλης, την προσήλωση στις υβριδικές καλλιτεχνικές συζεύξεις, στη διασταύρωση των καλλιτεχνικών ειδών και στη διακαλλιτεχνική επικοινωνία, στην ανάδειξη της ερευνητικής διάστασης που καθορίζουν το σύγχρονο καλλιτεχνικό και θεσμικό έργο, και τέλος στη σύμπραξη τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.• Δημήτρης Παπαϊωάννου. Inside / 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης / 07 – 17 Μαρτίου 2024• Ένας δικός τους τόπος. Πειραματικό εργαστήριο-έκθεση / 21 Μαρτίου – 07 Απριλίου 2024• Έλλη Χρυσίδου. Αrt in social politics brings chance / 11 – 18 Απριλίου 2024• Βασίλης Αλεξάνδρου. Πολιτικά νωθρό / Politically rekt / 25 Απριλίου – 12 Μαΐου 2024• Ιστορίες της / Herstories / 17 Μαΐου – 15 Σεπτεμβρίου 2024• Stereoma. Φεστιβάλ Ηλεκτροακουστικής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών / 20 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου 2024• We are all made of stars. A Video Art & New Media Project / Δεκέμβριος 2024 – Φεβρουάριος 2025Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, το μουσείο του MOMus στην Αθήνα που φέρει το όνομα της ιδρύτριάς του, είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη σύγχρονη γλυπτική. Μετά την πρώτη ομαδική έκθεση, ιστορικού ενδιαφέροντος, με αφορμή τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στις προτάσεις του Μουσείου προς το κοινό για το 2024 πρωταγωνιστούν γυναίκες εικαστικοί και γυναίκες επιμελήτριες. Τέσσερις εκθέσεις γυναικών καλλιτέχνιδων με σημαντική επιδραστικότητα στο διευρυμένο χώρο της γλυπτικής, που η καθεμία συνδέεται με διαφορετικό τρόπο με το MOMus, λειτουργούν ως τέσσερις καλλιτεχνικές στάσεις, συνδέονται με τον σχετικό διεθνή προβληματισμό και αναδεικνύουν διαφορετικά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά και πολιτισμικά συγκείμενα, στο νεοκλασικό κτίριο, στο Θησείο.• Όλοι εδώ. 50 χρόνια Δημοκρατία / Έως 14 Απριλίου 2024• 4 Καλλιτέχνιδες, 4 Στάσεις#1 Άλεξ Μυλωνά: Διά χειρός / 20 Απριλίου – 09 Ιουνίου 2024#2 Ira Waldron / 20 Ιουνίου – 30 Αυγούστου 2024#3 Στεφανία Στρούζα / 12 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου 2024#4 Ράνια Εμμανουηλίδου / 24 Οκτωβρίου 2024 – Ιανουάριος 2025