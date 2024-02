«Η Κυρά της Ρω»: Ο θεατρικός μονόλογος της Φωτεινής Μπαξεβάνη στο θέατρο Γκλόρια

Κλείσιμο

Η συγκλονιστική ιστορία ζωής της Κυράς της Ρω συνεχίζει τη θεατρική διαδρομή της. Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της σε Ελλάδα και εξωτερικό, η θεατρική μεταφορά του έργου του βραβευμένου συγγραφέα Γιάννης Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Σταύρου Λίτινα, με πρωταγωνίστρια την, «αγκυροβολεί», από το Σάββατο 23 Μαρτίου, στο, για λίγες ακόμη παραστάσεις.Ο θεατρικός αυτός μονόλογος αποτελεί ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο με αφορμή τη γυναίκα που έγινε σύμβολο γενναιότητας, πατριωτισμού και γυναικείας χειραφέτησης. Εξιστορεί την ηρωική αλλά και μοναχική ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη η οποία γεννήθηκε το 1890 στο Καστελλόριζο και από το 1927 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ακριτική νησίδα Ρω με τον άντρα που ερωτεύτηκε. Μετά τον θάνατο τόσο εκείνου όσο και της μητέρας της έζησε μόνη της. Πρώτη φορά ύψωσε την ελληνική σημαία το 1929 αλλά από την περίοδο της Κατοχής, ως μέλος της Αντίστασης, άρχισε να υψώνει την ελληνική σημαία κάθε μέρα μέχρι και τον θάνατό της. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη έγινε το σύμβολο μια ηρωικής φυσιογνωμίας.Η λυρική σκηνοθετική ματιά του Σταύρου Λίτινα και η καθηλωτική ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη δίνουν εκ νέου σάρκα και οστά στην τρυφερή ιστορία μιας απομονωμένης, αλλά ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας που «κουβαλάει» τα όνειρα και τη φωνή όλων μας και ανεβοκατεβάζει για χρόνια τη σημαία της μνήμης και της ζωής, για να εξιστορήσει τα πάθη των ανθρώπων που αγάπησε, τα λάθη και τις πληγές τους.Μέσα από την αφήγησή της, η Κυρά της Ρω αποδεικνύει πως η ανθρωπιά δεν είναι υπόθεση των πολλών, αλλά του καθένα μας χωριστά και αποτυπώνει με τρόπο ποιητικό πως ακόμη και μέσα από την σκληρή πραγματικότητα μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην προσωπική λύτρωση.Η παράσταση ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, Γερμανία και στην Κύπρο σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αγγίζοντας ένα μεγάλο διεθνές κοινό εκτός από τις ελληνικές κοινότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο ελληνικό έργο που έλαβε επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, όπου και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2020.Σάββατο 23 ΜαρτίουΣάββατο 30 ΜαρτίουΣάββατο 6 Απριλίου