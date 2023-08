Το πρόγραμμα του 2ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Χίου

ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ«Η ΑΡΧΗ: Φλόγα ζωντανή»Μουσική βραδιά με τους Μάνο Βασιλάκη και Νίκο Ισίδωρο σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον υπό το φως των πυρσών με διαδραστική κινησιολογία και μονολόγο.ΛΙΜΑΝΙ ΛΗΜΝΙΏΝΓλέντι με παραδοσιακή μουσική «ΞΕΦΑΝΤΏΜΑ: Το καλοκαίρι μένει εδώ»Γλέντι με παραδοσιακή μουσική και χιώτικους χορευτικούς συλλόγους με τους μουσικούς Γιάννη και Κυριάκο Κυριακόπουλο και Θωμά Παραδείση.ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΙΟΥΣυναυλία Παντελή Θαλασσινού με θέα τα τείχη του Μεσαιωνικού Κάστρου της Χίου.ΧΑΜΗΔΙΕ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥΕγκαίνια αναδρομικής έκθεσης ζωγραφικής του καταξιωμένου εκλιπόντος Χιώτη ζωγράφου Γιώργου Ζυμαράκη στο Χαμηδιέ Τζαμί του Φρουρίου.«ΚΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ», ΧΙΟΣΜουσική παράσταση «Στα κάστρα απάνω» με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακόπουλου και τους Υρώ Μάνε και Θοδωρή Βουτσικάκη.Θαλάσσιος γύρος της Χίου με φουσκωτά σκάφη.ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΏΝ ΜΕΣΑΙΏΝΙΚΏΝ ΧΏΡΙΏΝ: ΠΥΡΓΙ , ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ, ΑΡΜΟΛΙΑ, ΒΕΣΣΑ, ΠΥΡΓΙΣυμμετέχουν οι Ποδηλάτες Χίου και 10 Ποδηλάτες της Cocomat. Βραβεύσεις και γλέντι στην πλατεία στο Πυργί της Χίου.ΟΛΥΜΠΟΙ - ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥΚυνήγι του θησαυρού στους Ολύμπους. Συνδιοργάνωση με το Σώμα Προσκόπων.Μεσαιωνικό παζάρι στα Μεστά με ντόπια προϊόντα και εκδήλωση χιώτικης γαστρονομίας με Χιώτισσες μαγείρισσες και την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και στη συνέχεια γλέντι στην πλατεία.ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ«Η μουσική και οι μουσικοί του Αύριο»Παρουσιάζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Ηλεκτρονική ατμοσφαιρική, ποπ και κλασσική μουσική πλαισιωμένης από τους Θεατροποιούς Χίου.• Δημήτρη Φέσσας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»• Davide Picci, κιθάρα• Μπράβου Σοφία, φλάουτο• Ισίδωρος Βούκουνας, κλαρινέτο• GOOD JOB NICKY, UNPLUGGEDΕκδηλώσεις στον Κάμπο Χίου, στο αναπαλαιωμένο από την οικογένεια Ν. Βαφειά και υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου Βενετσιάνικο Castelli.Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα.CASTELLI, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ• The Earl of St.Andrews, πρύτανης του Πανεπιστημίου Bolton του Ηνωμένου Βασιλείου. Ομιλία για την Ελλάδα και την Χίο.• “Greek Islands”: το χθες και το αύριο των ελληνικών νησιών. Ομιλία του επιχειρηματία, συγγραφέα και συλλέκτη έργων τέχνης Χρύσανθου Πανά.• Ιωάννης Μετζικώφ: oμιλία με τίτλο «Αναζητώντας μέσα στις εποχές την ομορφιά στις όψεις των ανθρώπων».• Μουσική βραδιά με την Νινέτα Βαφειά στο πιάνο, την υψίφωνο της Ε.Λ.Σ. Έλενα Κελεσίδου και τον Γιώργο Ντάβλα.CASTELLI, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ• Χαιρετισμός και ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκο.• Ομιλία του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, καθηγητή γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο των Αρσακείων Σχολείων με θέμα «Αδαμάντιος Κοραή Ο πρώτος “γλωσσολόγος” της Νεότερης Ελλάδας».• Ομιλία του διευθυντή του εικαστικού τμήματος του Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη, θεωρητικού και κριτικού τέχνης Τάκη Μαυρωτά με θέμα: «Η ιστορία του παρελθόντος και η μνήμη του μέλλοντος, όπως εκφράζονται στη ζωγραφική του Delacroix».• Μουσικός επίλογος με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.CASTELLI, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ• Χαιρετισμός από τον Βρετανό Πρέσβη κ. Matthew Lodge.• Εισαγωγική ομιλία του Μιχαήλ Μόσχου, M.A., M.Phil (Columbia), Director, The London Hellenic Prize.• Ομιλία του Roderick Beaton. Καθηγητής της Νεότερης Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, King’s College στο Λονδίνο. Επίτιμος Έλληνας πολίτης, Ταξιάρχης του Τάγματος Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Τίτλος : Από την Καταστροφή της Χίου μέχρι την Ναυμαχία του Ναυαρίνου: η προσφορά του Φιλελληνισμού στον Αγώνα των Ελλήνων (1822 – 1827).• Μουσικός επίλογος με σολίστ την Εβίτα Μανιατοπούλου σε έργα F. Chopin και την υψίφωνο Ανδριάννα Νεαμονίτη με συνοδεία στο πιάνο τον Νίκο Μαχαίρα.CASTELLI, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ• Ομιλία της Έλενας Ματθαιοπούλου, Associate Editor of Opera Now magazine, UK, αρθρογράφου για θέματα όπερας και μουσικής, συγγραφέα, με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στη Μουσική και την Όπερα». Η ομιλία εστιάζεται στην έντονη επιρροή των σφαγών της Χίου και του Μεσολογγίου σε μεγάλους δυτικούς συνθέτες. Θα περιέχει αποσπάσματα από την Όπερα του Ροσσίνι «Η Πολιορκία της Κορίνθου», την Καντάτα του Εκτώρ Μπερλιόζ «Η Ελληνική Επανάσταση» και τις Όπερες «Μάρκος Μπότσαρης» και «κυρά – Φροσύνη» του Παύλου Καρρέρ.ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΟ, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ• Ομιλία της Μάγιας Τσόκλη με θέμα: «Η Χίος όπως την θυμάμαι»ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ• Εκδήλωση «Στο κέντρο της γνώσης της Περιφέρειας. Επιβραβεύοντας την γνώση για την Χίο». Συνδιοργάνωση Περιφέρεια - Κοσμητεία Σχολής Επιστημών τηςδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.