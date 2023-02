Δήμος Αθηναίων: Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Κλείσιμο

Το συναυλιακό πρόγραμμα ξεκινά στις 13.00 με τους μοναδικούς Locomondo που έρχονται για να μάς δώσουν παλμό και να μάς ξεσηκώσουν με την αγαπημένη συνταγή τους που ενώνει ρέγκε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς σε ένα ξεσηκωτικό live με ατέλειωτο χορό!Στις 17.00, τη σκυτάλη παίρνει ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος με το αστείρευτο χιούμορ του θα μάς παρασύρει σε απρόσμενα μουσικά μονοπάτια χωρίς κανόνες. Λίγο αργότερα, στις 19.00, οι Polkar ή αλλιώς η talk of the town μπάντα που έβαλε φωτιά στα αθηναϊκά Σαββατόβραδα έρχεται στην Τεχνόπολη για μία εκρηκτική εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό.Μαζί και ο μετρ της διασκέδασης, ο μοναδικός περφόρμερ Τόνι Σφήνος. Με μια αναδρομή από τα 60s, τα 70s, τα 80s και το σήμερα, αξέχαστες μουσικές επιτυχίες διασκευασμένες απρόσμενα με ντίσκο αποχρώσεις, σε συνδυασμό με την ξεχωριστή περσόνα του εκρηκτικού καλλιτέχνη μάς προσκαλούν στις 21.00 στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι!Η διασκέδαση συνεχίζεται στο Μηχανουργείο όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη. Από τις 22.00 και μετά, οι αγαπημένοι μας ραδιοφωνικοί παραγωγοί Πάνος Λάκατζης, Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου «μασκαρεύουν» τον ήχο τους και μάς καλούν να υποδυθούμε το δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς στολή, σε ένα πάρτι γεμάτο μυστήριο.Το ερχόμενο Σάββατο (25/2) η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσει με αποκριάτικους ρυθμούς το Πεδίον του Άρεως στις 11:30, ενώ στις 12:00 o Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη»,με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του, θα πραγματοποιήσει μία αποκριάτικη μουσικοχορευτική βόλτα, ξεκινώντας από τις οδούς Αδριανού και Δεξίππου με κατάληξη στη Μητρόπολη.Την ίδια ώρα (12:00) δύο αποκριάτικες διαδρομές θα εξελίσσονται στις γειτονιές.Το σύνολο κρουστών "Bloco Swingueira" με αφετηρία τον Περιφερειακό Φιλοπάππου και τερματισμό την πλατεία Μερκούρη θα ξεσηκώσει τους περαστικούς με βραζιλιάνικους ρυθμούς και χορό, ενώ και το σύνολο κρουστών "QUILOMBO" θα φέρει την παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική στους δρόμους της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης της διαδρομής του την Πλατεία Παπαδιαμάντη και τερματισμό την πλατεία Αγίου Ανδρέα.Η Big Band Δήμου Αθηναίων θα συναντήσει το κοινό στις 13:00 στην πλατεία Μοναστηρακίου για μία μοναδική συναυλία, που θα χαρίσει τζαζ ρυθμό στην γιορτή του καρναβαλιού.Την Κυριακή της Αποκριάς (26/2) η μουσική κυριαρχεί στους αποκριάτικους εορτασμούς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με αποκριάτικη διάθεση θα βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Ανδρέα (Λαμπρινή) στις 11:30, ενώ στις 13:00 οι «Μορφές Έκφρασης» θα πραγματοποιήσουν παρέλαση καρναβαλιστών από την οδό Αγίας Μαρκέλλας έως την Σπύρου Πάτση, ξεσηκώνοντας τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα, για μια Αποκριά όπως παλιά.Την ίδια ώρα (13:00) η «Μεσογειακή μπάντα» θα διασκεδάσει το κοινό με μία συναυλία έντεχνου και λαϊκού ρεπερτορίου στην Πανόρμου.Το πάρτι μεταφέρεται στις 18:00 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, όπου κορυφαίοι Djs της πόλης, οι Nicola Lavacca, DiscoInfernoκαι Papaioannou θα απογειώσουν το κέφι με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early '70s.Το Σάββατο (25/2) στις 10:30 το Κέντρο Τεχνών υποδέχεται τα παιδιά για να συμμετάσχουν στο αποκριάτικο εργαστήρι «Αν όλα τα παιδιά της γης 'πιαναν γερά τα χέρια!», όπου με έμπνευση από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, θα κατασκευάσουν το δικό τους γαϊτανάκι και θα αποχαιρετήσουν την Αποκριά. Ταυτόχρονα (10:30), στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, με αφορμή το «έτος Πικάσο», όπως ονομάστηκε το 2023 στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως, θα πραγματοποιηθεί το αποκριάτικο εργαστήρι «Ο Πικάσο συναντάει τον Πλάτωνα!», όπου οι μικροί μας φίλοι θα ζωγραφίσουν το δικό τους κυβιστικό πορτραίτο.Την Κυριακή 26.02 στην πλατεία Αγίου Θωμά (Γουδή) από τις 11:00 έως τις 14:00 οι βασιλιάδες της Αποκριάς θα διασκεδάσουν σε μία φανταστική παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και πολλές δημιουργικές δραστηριότητες, που θα τούς ενθουσιάσουν και θα σκορπίσουν λαμπερά χαμόγελα.Η μεγάλη γιορτή της Αποκριάς ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27.02 με παραδοσιακά Κούλουμα στο Λόφο Φιλοπάππου κάτω από τον αττικό ουρανό, ο οποίος θα πλημμυρίσει με καμαρωτούς, πολύχρωμους χαρταετούς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα υποδεχτεί στις 11:00 μικρούς και μεγάλους, ενώ στις 12:00 τη μουσική σκυτάλη θα πάρει η αγαπημένη Γωγώ Τσαμπά, που μαζί με την ορχήστρα της, υπόσχεται να μάς παρασύρει σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι.