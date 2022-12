Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα προβολών του για τα Χριστούγεννα

Κλείσιμο

Ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο ετοιμάζει τοστους μικρούς σινεφίλ. Από τις 21 Δεκεμβρίου ξεκινά η λειτουργία τηςη οποία περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών.Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολών του ATHICFF παρέχει κινηματογραφικό περιεχόμενο, είναι προσβάσιμη σε όλους χωρίς χρέωση, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται στους λάτρεις του κινηματογράφου σε Ελλάδα και Κύπρο, με ταινίες για όλη την οικογένεια. Μέρος του κινηματογραφικού περιεχομένου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτιστικών ατόμων, μέσα από τις «κοινωνικές ιστορίες» που προσφέρουν απλοποιημένη περιγραφή των ταινιών για άτομα με δυσκολία στην κατανόηση. Για κωφά και βαρήκοα άτομα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει ταινίες με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και SDH υπότιτλους, ενώ για άτομα με οπτική αναπηρία προσφέρονται ταινίες με ακουστική περιγραφή. To προσβάσιμο περιεχόμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας Προβολών έχει υλοποιηθεί με τη συνεργασία των TheHappyAct, Liminal και HandsUp.«Το Φεστιβάλ φέτος ήταν πραγματικά φανταστικό και αυτό οφείλεται σε όλους όσοι επέλεξαν να το ζήσουν μαζί μας τον Νοέμβριο, και τους ευχαριστούμε! Και δεν μπορούμε παρά να ανταποδώσουμε, φέρνοντας κοντά σας τη συνέχειά του μέσα από ένα διαδικτυακό περιβάλλον ανοιχτό σε όλους,ανεξάρτητα από χωρικούς ή άλλους περιορισμούς, που προσφέρει μια επιλογή 88 ταινιών για τα μικρά και τα πολύ μικρά παιδιά, ενώ περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο για όλες τις ηλικίες έως 18 ετών. Δηλαδή για το αγαπημένο μας κοινό » σημειώνει η διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους.Το πρόγραμμα θα εναλλάσσεται ανά δεκαήμερο, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια στη ζεστασιά του σπιτιού μας, βλέποντας πολλές υπέροχες ταινίες. Ταινίες που αποτυπώνουν τον πλούτο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέσα από μοναδικές ιστορίες φιλίας και αποδοχής. Οι ήρωες και ηρωίδες των ταινιών, από όπου κι αν αυτοί ή αυτές προέρχονται, όπως και να μοιάζουν, όποια ζωή και να ζουν, εμπνέουν τα παιδιά και τους εφήβους στην αναζήτηση της δικής τους ταυτότητας.Τα «Μιρονάκια» (Mironins, 2022), μια πολύχρωμη περιπέτεια που ξυπνά τη δημιουργικότητα των παιδιών και τους συστήνει τον γεμάτο πρωτοτυπία και εκπλήξεις κόσμο της τέχνης,τo φανταστικό «Κάπτεν Νόβα» (Captain Nova, 2021), μια θεαματική περιπέτεια χολιγουντιανών προδιαγραφών με ασταμάτητη δράση και εντυπωσιακά εφέ που παρακολουθείται από όλη την οικογένεια με κομμένη την ανάσα,το αληθινό «Far.Go.Bots» (2022), μια μοναδική ιστορία για την κατάρριψη των στερεοτύπων και την αξία της μόρφωσης, το συγκινητικό «Μονοπάτι» (The Path, 2022) μια συγκλονιστική ιστορία με φόντο μία από τις σκοτεινότερες περιόδους της Ευρώπης και το «Πώς Έμαθα να Πετάω» (How I Learned to Fly, 2022), ένα από τα διαμάντια της φετινής διοργάνωσης που συγκίνησε και εξέπληξε τους θεατές. Θα δούμε επίσης περιβαλλοντικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο με οικολογικά και φιλοζωικά μηνύματα, ταινίες τρόμου και λαχτάρας, πολυβραβευμένες και επίκαιρες εφηβικές ταινίες μικρού μήκους από ανερχόμενες ελληνίδες δημιουργούς και πολλά, πολλά ακόμη.Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολών του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλλίστη. Συμπαραγωγή: Mέγαρο Μουσικής Αθηνών.Παρακολουθείστε τις ταινίες