«Η εξουσία του σκύλου» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «ΑΓΚΥΡΑ»

Το βιβλίο του Τόμας Σάβατζ με τίτλο «« (The Power of the Dog) σε μετάφραση, Κώστιας Κοντολέων, θα κυκλοφορήσει μέχρι τις 10 Ιουνίου από τις εκδόσεις «».Η Eξουσία του Σκύλου σηματοδοτεί την επιστροφή μιας από τις πιο δυνατές και ξεχωριστές φωνές της λογοτεχνίας. Κεντρικοί ήρωες δυο αδέλφια - και μια γυναίκα και ένα αγόρι, μάνα και γιος, που η άφιξή τους στο ράντσο των δυο αδελφών κλονίζει μια ήδη εύθραυστη γαλήνη. Από την πρώτη εντυπωσιακή παράγραφο έως την τελευταία λέξη, η φωνή του Τόμας Σάβατζ –και το έντονο πάθος και η σκληρότητα των χαρακτήρων του– αιχμαλωτίζει τον αναγνώστη του.Η Jane Campion κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Η εξουσία του σκύλου» (The Power of the Dog), και έγινε η 3η γυναίκα που κέρδισε αυτό το βραβείο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στην παραλαβή του βραβείου, ευχαρίστησε συγκινημένη τον Thomas Savage για την ευκαιρία που της προσφέρθηκε μέσα από το βιβλίο του.O Τόμας Σάβατζ γεννήθηκε το 1915 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Η λογοτεχνική καριέρα του απλώνεται σε πέντε δεκαετίες και δεκατρία μυθιστορήματα, με πιο διακεκριμένο το "Η Εξουσία του Σκύλου" (1967), που ονομάστηκε "το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς" από την εφημερίδα "Σαν Φρανσίσκο Κρόνικλ". Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, "The Corner of Rife and Pacific", προτάθηκε για το PEN/Faulkner Award, κέρδισε το Pacific North-west Booksellers Association Award, και επιλέγει από το Publishers Weekly ως ένα από τα δεκαπέντε καλύτερα μυθιστορήματα του 1988.«Συναρπαστικό και γεμάτο ένταση… λογοτεχνία στις καλύτερες στιγμές της». Άννι Πρου«Ο Τόμας Σάβατζ είναι πραγματικά σημαντικός συγγραφέας… ένας αριστοτεχνικός μυθιστοριογράφος». Τζόναθαν Γιάρντλεϊ, Ουάσινγκτον Ποστ Μποοκ Γουόρλντ«Η Εξουσία του Σκύλου προσφέρει τόσο μεγάλη ευχαρίστηση στον αναγνώστη, ώστε θα του συγχωρεθεί αν δεν αντιληφθεί με την πρώτη ματιά πως το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εμπεριέχει τα πιο σημαντικά θέματα - ανάμεσά τους, τη δυναμική της οικογένειας, τη διαφορετικότητα της αγάπης και το ήθος της Αμερικάνικης Δύσης. Για να το θέσουμε πιο απλά, Η Εξουσία του Σκύλου είναι αριστούργημα». Λάρι Γουάτσον, συγγραφέας των Μοντάνα 1948 και Δικαιοσύνη.