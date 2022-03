«EIRINI»: Μια ποιητική συλλογή που ενώνει Ουκρανούς και Ρώσους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα ηχηρόστέλνει ο κόσμος της λογοτεχνίας μέσα από έναμε 20που έγραψαν από κοινού ένας Ρώσος συγγραφέας και ποιητής και μια Ουκρανή ομότεχνός του, με πρωτοβουλία ενός διεθνούς εκδοτικού οίκου με ελληνικό χρώμα, που δραστηριοποιείται διεθνώς.Η «», με έδρα την Αγγλία, προχώρησε στη συμβολική κοινή έκδοση της ποιητικής συλλογής με τον ελληνικό τίτλο «» την οποία υπογράφουν δυο γνωστοί ποιητές και συγγραφείς, ο Ρώσοςκαι ης Ουκρανή Άννας Κάνιτς.Όπως δηλώνει ο δημιουργός του οίκου« η πρωτοβουλία μας αυτή είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η λογοτεχνία ενώνει, οι τέχνες ενώνουν και ο μόνοςπου μπορούν να συμμετέχουν οι άνθρωποι των τεχνών είναι οι ειρηνικές μάχες για την αξιοπρέπεια του ατόμου, την διάδοση της ελεύθερης σκέψης και ιδεών του ιδεώδους της ειρήνης και του ύψιστου αγαθού της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης».Την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι Ουκρανοί και άλλοι τόσοι φοβισμένοι Ρώσοι φαντάροι που επιχειρούν σε έναν εντελώς αφιλόξενο τόπο ως επίδοξοι κατ’ εντολήν κατακτητές, είναι έρμαια κακών πολιτικών αποφάσεων και κακών πολιτικών εκπροσώπων του λαού που η κατάχρηση της εξουσίας που νόμιμα κάποια στιγμή απέκτησαν, οδηγούν σε αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ontimebooks – που εδώ και μερικά χρόνια κάνει γνωστό το έργο των Ελλήνων συγγραφέων σ’ όλο τον κόσμο- “την ώρα που στην Μαριούυπολη απελπισμένοι και αποκλεισμένοι Ουκρανοί άμαχοι ετοιμάζονται για την μεγάλη έξοδο, ένας Ουκρανός και ένας Ρώσος ποιητής θα υμνήσουν από κοινού σε αυτή την συμβολική «Έξοδο», την Ειρήνη των λαών, από δοκιμάζοντας την βία από που κι αν προέρχεται αναδεικνύοντας την ουσιώδη ειρηνοποιό δύναμη των τεχνών και πιο συγκεκριμένα της λογοτεχνίας».Ο Kabishev Alexander Konstantinovich είναι ποιητής και συγγραφέας, συνεργάτης του περιοδικού POET, διευθυντής του περιοδικού "Γραμμή ζωής του παιδιού" . Είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Διεθνούς Δημιουργικού και Πολιτιστικού πρότζεκτ "Demo Gog". Έχει γράψει μεταξύ άλλων τη συλλογή διηγημάτων "Εφιάλτης", τη συλλογή ποιημάτων "Χορός Ποίησης" και το μυθιστόρημα "Κόκκινο κοράλλι". Επιμελήθηκε τις συλλογές σύγχρονης πεζογραφίας και ποίησης "Ηλικία πυριτίου" (2 τόμοι), τη ρωσοβιετναμέζικη συλλογή "Αυγή" και τη συλλογή "Ψίθυρος στον άνεμο". Είναι μέλοςτης Ρωσικής Ένωσης Συγγραφέων, της Ένωσης Συγγραφέων της Βόρειας Αμερικής. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά, Αραβικά, Ιταλικά, Βιετναμέζικα, Αγγλικά.Η Anna Canić γεννήθηκε το 1987 στην Οδησσό της Ουκρανίας. Είναι φιλόλογος-μεταφραστής, συγγραφέας, ποιητής(θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και κριτικός. Έργα της δημοσιεύτηκαν στην Πολωνία ("Akant", "Eneidrion", "Katamaran Literacki"), Σερβία ("Odiseja", "A Too Powerful Word"), Η.Π.Α. ("Spillwords"), Ισπανία ("Love in Summer", "Winter: November to December"), Ελλάδα ("ΔΕΕΛ") και της Ρουμανίας («Τάιφας», «Εκρέτης»). Σήμερα εργάζεται ως αντιπρόεδρος αρχισυντάκτης δύο πολωνικών περιοδικών για την τέχνη και τον πολιτισμόΗ πρώτη κοινή συμβολική έκδοση παγκοσμίως που στόχο έχει την άμεση κατάπαυση του πυρός και την χωρίς όρους άμεση ειρήνευση, έστω την ημέρα κυκλοφορίας του είναι ύψιστη ανάγκη για την OnTime Books.