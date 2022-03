Η ζωή του Σοπέν ξετυλίγεται στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα συναρπαστικό μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στον, το μύθο του παγκόσμιου Ρομαντισμού και κατ’ εξοχήν ποιητή του πιάνου, εκφραστή του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας, θα παρουσιαστεί στις, στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών . Διακόσια δώδεκα χρόνια από τη γέννησή του, η ζωή του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη θα ζωντανέψει μέσα από τις επιστολές του που θα διαβάσει ο ηθοποιόςκαι τα κείμενα της George Sand που θα αποδώσει ηΗ μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «H Καρδιά του Frédéric Chopin» αναδεικνύει την νοσταλγία του συνθέτη για την κατακτημένη από τους Ρώσους πατρίδα του και τον ταραχώδη έρωτά του με την ποιήτρια Γεωργία Σάνδη. διαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο πρωτότυπος τρόπος που παρουσιάζεται στο κοινό το αφιέρωμα αυτό, και που δίνει στον θεατή την ευκαιρία να απολαύσει τα συναρπαστικά μουσικά έργα του Σοπέν καθώς ξετυλίγεται επί σκηνής η ιστορία και τα γεγονότα της ζωής του, τα οποία στιγμάτισαν κι ενέπνευσαν την δημιουργία του. Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Ανδρέα3 Κωνσταντίνου ταξιδεύουν το κοινό στον χρόνο και στο ρομαντικό Παρίσι, αποκαλύπτοντας γεγονότα και κείμενα από τις προσωπικές επιστολές του συνθέτη και της Σάνδη, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα και ρίχνοντας φως στις συνθήκες και τις προσωπικές στιγμές όπου γράφτηκαν κάποια από τα πιο διάσημα έργα του.Η επεξεργασία και μετάφραση των κειμένων είναι της μουσικολόγου και πιανίστας, η οποία μελέτησε το πρωτογενές υλικό στο αρχείο του Chopin στη Βαρσοβία και η δραματοποίηση είναι της Ελισάβετ Τανάς. Η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου επιλέγει από το αριστουργηματικό έργο του μεγάλου Πολωνού συνθέτη μερικά από τα διασημότερα έργα του: την «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No. 12, τα Πρελούδια Op. 28 No. 12 «Μονομαχία», Op. 15 «Σταγόνα Βροχής», τις Μαζούρκες, Op. 17 Nos. 1 & 2, τις Impromptus Op. 29 & 66, τα Νυχτερινά Op. 9 No. 1, Op. 15 No.1 & P. 1 No.16 «Ανάμνηση», την Μπαλάντα op. 23 No. 1. και το Grande Valse Op. 42.Μέρος των εσόδων θα δοθεί ως δωρεά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνευμόνων «Η ΣΚΥΤΑΛΗ», πρόεδρος του οποίου είναι η κα Ιωάννα Λεβαντή που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες που μεταμοσχεύθηκαν με καρδιά και από τις μακροβιότερες μεταμοσχευμένες γυναίκες παγκοσμίως.Λόγω του σκοπού και της θεματικής η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.