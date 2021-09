Το πιο διασκεδαστικό Back 2 school είναι εδώ!

Disney/Pixar





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην Νέα Υόρκη ένας μεσήλικας δάσκαλος μουσικής, ο Joe Gardner, είναι παθιασμένος με τη jazz. Ονειρό του να παίζει μουσική σε καταξιωμένες μπάντες στα καλύτερα κλαμπ της πόλης. Η ατυχία του είναι πως μόλις φτάνει να αγγίξει αυτό που θέλει, ένα απρόσεκτο βήμα πάνω από ένα ανοικτό φρεάτιο τον στέλνει απ’ ευθείας σε ένα φανταστικό μέρος, στο Μεγάλο Πριν, όπου καλείται να σκεφτεί ξανά τι σημαίνει πραγματικά να έχεις ψυχή.Αυτό είναι το “Soul”, η ταινία animation της Disney – Pixar σε σκηνοθεσία του δυο φορές βραβευμένου με Oscar, Pete Docter και σε μουσική του διεθνώς αναγνωρισμένου Jon Batiste και των βραβευμένων με Oscar Trent Reznor και Atticus Ross. Ενα μελωδικό και υπέροχο ταξίδι στη χώρα της επιθυμίας, ένα καρουσέλ συναισθημάτων, με απολαυστικούς χαρακτήρες για συνοδοιπόρους. Μια απροσδόκητη ιστορία με πολλά μηνύματα αισιοδοξίας που δεν αφήνει τους θεατές να τραβήξουν τα μάτια τους από την οθόνη ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Μια ταινία που παρά τον animation χαρακτήρα της, θέτει φιλοσοφικά ερωτήματα για την ζωή και αγγίζει την ψυχή μικρών αλλά και μεγάλων.Το “Soul” που έκανε πρεμιέρα στις 10/9 στην πλατφόρμα τουγια την back2school περίοδο είναι όμως και η αφορμή για ένα μεγάλο δώρο που προσφέρεται από το Vodafone TV στους συνδρομητές του. Το δώρο αφορά 10 αγαπημένες και δημοφιλείς ταινίες Disney/Pixar ώστε οι μικροί μας φίλοι να διασκεδάσουν μαζί με τους αγαπημένους τους ήρωες.Πιο συγκεκριμένα από 16/09 έως και 3/10 μπορούν όλοι να απολαύσουν την ταινία "Soul" με κόστος ενοικίασης από 2.59€ και επιπλέον, χωρίς κανένα έξτρα κόστος τις ταινίες : Incredibles 2, Finding Dory, Inside Out, Finding Nemo, Up, Monsters University, The Incredibles, Monsters INC, Brave και Wall-E, όσες φορές το επιθυμούν.Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων στους “Incredibles”, η ξεχασιάρα Ντόρι στο “Finding Dory”, οι περιπέτειες του Νέμο στο “Finding Nemo”, οι αχώριστοι Μάικ και Σάλι στο “Monsters University” είναι μερικοί μόνοι από τους πολυαγαπημένους ήρωες που θα συναντήσουμε και πάλι βλέποντας τις αριστουργηματικές ταινίες τηςΤα σχολεία άρχισαν λοιπόν αλλά η γιορτή συνεχίζεται!Η προσφορά αφορά συνδρομητέςμε αποκωδικοποιητή και τις ταινίες μπορεί να τις βρει κανείς στην ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία “BACK TO SCHOOL PIXARFEST” μέσα από το μενού του. Η θέαση είναι εφικτή από κάθε συσκευή (τηλεόραση – tablet & κινητό).Ανακάλυψε περισσότερα για τιςαπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!