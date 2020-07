Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει 78 εκδηλώσεις σε Κολωνό και Γκράβα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Ναι στον Πολιτισμό» λέει το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος, σε συνεργασία με Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων στηρίζοντας τον κλάδο των καλλιτεχνών και προσφέροντας στους κατοίκους της Πρωτεύουσας όμορφες βραδιές. Πιο συγκεκριμένο,υψηλής ποιότητας, κάποιες εκ των οποίων με ελεύθερη είσοδο, με καλλιτέχνες, δημιουργούς και μουσικά σύνολα. Τα πολιτιστικά ραντεβού έχουν κλειστεί σε μία ιστορική γειτονιά της Αθήνας, στον καταπράσινο, αλλά και σε έναν ζωτικό χώρο πολιτισμού στηνΟ ΟΠΑΝΔΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, για τη στήριξη των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτισμό, και διαθέτει δωρεάν δύο πολιτιστικούς του χώρους με έμφαση στις γειτονιές, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα: Το θέατρο Κολωνού και το θέατρο Γκράβας, ανοίγουν για μοναδικές βραδιές μεΠαράλληά, ο ΟΠΑΝΔΑ στηρίζει και τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων η Ιωάννα Πλέσσα παρουσιάζει την/Performance «Εξαΰλωση», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως 22 Ιουλίου, ενώ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων θα παρουσιαστεί από 14 έως 21 Ιουλίου η έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Μπελέκου «Του χρόνου τα περάσματα».Η διάθεση των δελτίων εισόδου για τις παραστάσεις στο θέατρο Κολωνού θα πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο δήμου Αθηναίων, αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» (Ακαδημίας 50) και ώρες 10.00-14.00 και δυο ώρες πριν την έναρξη στο θέατρο Κολωνού.Η διάθεση των δελτίων εισόδου για τις παραστάσεις στο θέατρο Γκράβας θα γίνεται στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας (Ταυγέτου 60) και ώρες 9.00-14.00 και δυο ώρες πριν την έναρξη στο θέατρο.Για τις παραστάσεις με εισιτήριο η προπώληση γίνεται αποκλειστικά από τους καλλιτέχνες και τα σχήματα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα, καθώς και στα social media του ΟΠΑΝΔΑ (Facebook & Instagram @opanathens)Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα 21:00Συναυλία της Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων με έργα των W. A. Mozart, E. Elgar, J. S. Bach.Σολίστ: Γιάννης Γεωργιάδης, Αρμπέν ΚαντέσαΜουσική διεύθυνση: Μιχάλης ΟικονόμουΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου**Η διάθεση των δελτίων εισόδου θα γίνει τη Δευτέρα 13.07 στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) και ώρες 10.00-14.00 και δυο ώρες πριν την έναρξη στο θέατρο ΚολωνούΤετάρτη 15 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Η Γυναίκα της Ζάκυθος σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη με την Κατερίνα ΓκατζόγιαΜε εισιτήριoΠέμπτη 16 Ιουλίου, ώρα 21:00Συναυλία της Χορωδίας δήμου Αθηναίων με έργα Ελλήνων συνθετών όπως οι: Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Μαρκόπουλος, κ.ά.Μουσική διεύθυνση: Σταύρος ΜπερήςΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΠαρασκευή 17 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Η Ευθαλία του Γαλατά σε σκηνοθεσία Ρέϊνας Εσκενάζυ με τη Νικολέτα ΒλαβιανούΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΣάββατο 18 ΙουλίουΠαιδική μουσικοθεατρική παράσταση Όλα είναι μουσική από την «Ομάδα Κοπέρνικος»Με εισιτήριοΚυριακή 19 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Τι σου λείπει του Χρήστου Γιαννακόπουλου σε σκηνοθεσία Άννας Φόνσου από την Θεατρική Ομάδα του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ»Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΔευτέρα 20 ΙουλίουΠαιδική παράσταση Χένσελ και Γκρέτελ των αδελφών Γκριμ από το θέατρο Θυμέλη- Έλλη ΒοζικιάδουΜε εισιτήριοΤρίτη 21 Ιουλίου, ώρα 21:00Big Band goes to Hollywood!Μία συναρπαστική βραδιά με τη Big Band δήμου Αθηναίων με jazz επιτυχίες και κινηματογραφική μουσική για big band, με συνθέσεις των: Henry Mancini, Quincy Jones κ.ά.Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤετάρτη 22 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Ο Τζόνυ πήρε το όπλο του του Ντάλτον Τράμπο σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα. Ερμηνεύει ο Τάσος ΙορδανίδηςΜε εισιτήριοΠαρασκευή 24 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Ιστορίες φαντασμάτων από την Ιαπωνία του Λευκάδιου Χερν σε σκηνοθεσία Έλλης Μερκούρη από τη θεατρική ομάδα Κωφών «Τρελά χρώματα»Με εισιτήριοΣάββατο 25 ΙουλίουΜουσική παράσταση MARE NOSTRUM- στην αγκαλιά σου θάλασσα από την καλλιτεχνική εταιρεία ΑΞΑΝΑ. Ερμηνεύει η Αθηνά ΡούτσηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤετάρτη 29 ΙουλίουMελοποιημένη θεατρική παράσταση Η Σπείρα του έρωταΣυνδετικά κείμενα - σκηνοθεσία - θεατρική ερμηνεία: Ανδρομάχη Δαυλού Μουσικές επιλογές - ερμηνεία πιάνου και φωνητικών: Άρης ΓραικούσηςΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΠέμπτη 30 ΙουλίουΠαιδική παράσταση Ταξίδι στην παραξενούπολη σε κείμενα σκηνοθεσία Δημήτρη Πιέτρη με τη θεατρική ομάδα Εργοστάσιο Ονείρου από τη FrezydermΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΠαρασκευή 31 ΙουλίουΧοροθεατρική παράσταση _404 Permission Not found με την Κωνσταντίνα ΝτιναπόγιαMε εισιτήριοΣάββατο 1 Αυγούστου, ώρα 21:00Συναυλία της Χορωδίας δήμου Αθηναίων σ’ ένα μουσικό ταξίδι με latin ρυθμούς σε συνθέσεις ισπανών και λατινοαμερικάνων συνθέτωνΜουσική διεύθυνση: Σταύρος ΜπερήςΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΚυριακή 2 ΑυγούστουΘεατρική παράσταση Σκηνές από ένα γάμο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου. Ερμηνεύουν οι Αντώνης Λουδάρος και Παυλίνα ΧαρέλαΜε εισιτήριοΔευτέρα 3 ΑυγούστουΣυναυλία με την Παυλίνα ΒουλγαράκηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤρίτη 4 ΑυγούστουΑφιέρωμα στο Παραδοσιακό, Ρεμπέτικο, Σμυρναίικο ΤραγούδιΣυναυλία με τον Σπύρο ΠολυκανδριώτηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤετάρτη 5 ΑυγούστουΜουσικοθεατρική παράσταση Άδεια ποδηλάτου σε σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά. Στο πιάνο ο Γιώργος ΚομπογιάννηςΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΠέμπτη 6 Αυγούστου, ώρα 21:00Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων με έργα από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο.Μουσική διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης.Παρασκευή 7 ΑυγούστουΜουσική παράσταση ο Αττίκ στο Παρίσι με τον Γιώργη ΧριστοδούλουΜε εισιτήριοΣάββατο 8 Αυγούστου, ώρα 21:00Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων με τον Βασίλη Λέκκα.Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤρίτη 21 ΙουλίουΣυναυλία με την Αναστασία ΖαννήΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΤετάρτη 22 ΙουλίουΜουσικοχορευτική παράσταση Από την Αθήνα ως τον Πειραιά, απ’τη Σύρα στον Περαία από το Λαογραφικό Εργαστήρι το ΧοροστάσιΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδουΠαρασκευή 24 ΙουλίουΘεατρική παράσταση Το παιχνίδι της σφαγής - σκηνές πανδημίας του Ευγένιου Ιονέσκο και Πάθη και Χορεία στο ποιητικό θέατρο - Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης από την Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου ΚαλαμπόκηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου