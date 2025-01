Ξανά στους δρόμους το διάσημο δίδυμο

Οι Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Τσάρλι Μπούρμαν έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μοτοσικλέτας με τα απίστευτα τηλεοπτικά οδοιπορικά τους.

Οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες το 2004 δημιούργησαν για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ Long Way Round όπου γύρισαν τον κόσμο με δύο BMW R1150GS. Στη συνέχεια αποπειράθηκαν με το Long Way Down να διασχίσουν την Αφρικανική Ήπειρο, ενώ το τελευταίο του εγχείρημα ήταν το Long Way Up όπου διέσχισαν τη Νότια Αμερική με δύο ηλεκτρικές Harley Davidson Livewire.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ