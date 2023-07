Παιχνίδι για μεγάλα παιδιά

Έχουμε συνηθίσει ταπου είναι πιστή αντιγραφή αυτοκινήτων κανονικών διαστάσεων. Αυτή τη φορά όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η βρετανική εταιρείακατασκευάζειτα οποία προορίζονται για παιδιά. Όπως ανακοινώθηκε όμως, οι άνθρωποί της θέλησαν να δημιουργήσουν ένα όχημα το οποίο να βασίζεται στο, το κλασικότο οποίο απευθύνεται σε μοντελιστές (και όχι μόνον).Το Wild One Max της Little Car Company είναι αμιγώς ηλεκτρικό και διαθέτει. Αυτές, του δίνουν μια μέγιστη θεωρητική αυτονομία 200 χλμ. και η τελική ταχύτητά του φτάνει τα 100 χλμ./ώρα, βάσει των στοιχείων που ανακοινώνει η εταιρεία. Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδεικαι μέγιστη ροπή 70 Nm και κινεί τους πίσω τροχούς, φυσικά. Το μήκος τουκαι το βάρος του είναι 500 κιλά, όπως ανακοινώνει η βρετανική εταιρεία. Το όχημα προσδιορίζεται ως «τετράκυκλο» κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να κινηθεί νόμιμα και εντός ασφάλτου. Έχει, ανάρτηση η οποία αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, έχει αμορτισέρ της Bilstein, ελατήρια της Eibach και φρένα της Brembo. Επίσης, διαθέτεικαι έγχρωμη οθόνη ψηφιακών ενδείξεων στο ταμπλό.., η γωνία προσέγγισης είναι 34,1 μοίρες, η γωνία διαφυγής 50,8 μοίρες και η γωνία ράμπας 28,4 μοίρες.Από τα μηχανικά μέρη του και από τα τεχνικά στοιχεία που ανακοινώνει η Little Car Company, καταλαβαίνουμε ότι το… μεγεθυμένο Wild One Max είναι προσεγμένο και ποιοτικό ως κατασκευή. Αυτό είναι απαραίτητοι το αυτοκίνητο. Τέλος, η Little Car Company ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του αυτοκινήτου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς καιτου θα αποκτήσουν θα έχουν το όχημά τους στην εξοπλιστική έκδοση «Launch Edition». Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα εκατό LLC Tamiya Wild One Max θα έχουν επιπλέον στοιχεία όπως πλάκα από τιτάνιο στην οποία θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός τους, ταμπλό από ανθρακονήματα, όπως και μπρελόκ από το ίδιο υλικό. Τέλος , η τιμή πώλησής του έχει οριστείπρο φόρων, και απαιτείται προκαταβολή 4.100 ευρώ για να κατοχυρωθεί η παραγγελία. Ακριβό… παιχνίδι για μεγάλα παιδιά…