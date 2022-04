Η Cupra στο ETRC 2022

Κλείσιμο





Η ομάδα Cupra EKS θα κάνει το. Πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε μάλιστα και το δυνατό line up των οδηγών της για το φετινό FIA ETCR με τουςνα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τονκαι τονΟ Blomqvist, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή ράλι του 1984, έγινε οτης Formula Renault UK όταν, σε ηλικία μόλις 16 ετών, κέρδισε τον τίτλο το 2010. Από τότε ο Σουηδός αγωνίστηκε με επιτυχία στη γερμανική Formula 3, στο DTM και στη Formula E.έχει επίσης αγωνιστεί στη σειρά Blancpain GT, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA και στο Πρωτάθλημα SportsCar IMSA, κερδίζοντας τόσο το 24 Hours of Spa (2018) και Daytona 24 Hours (2022), τερματίζοντας δεύτερος στο LMP2 στο 24 Hours of Le Mans (2021) και τρίτος στο Petit Le Mans (2019).Ξεκινώντας την αγωνιστική του καριέρα στη Γερμανία, ο γεννημένος στο Παρίσι Tambay,έχει αγωνιστεί στη Formula 3 Euroseries, στο Auto GP, στο GP3 (κερδίζοντας στο Spa-Francorchamps) και στο DTM. Όπως ο Blomqvist, ο 31χρονος θα κάνει φέτος το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIA ETCR eTouring με την ομάδα της Cupra EKS.Ο Gene δε χρειάζεται συστάσεις στην Cupra, καθώς. Ως ένας από τους κορυφαίους οδηγούς δοκιμών αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο, ο Gene, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος στην κατάταξη οδηγών του ETCR πέρσι, παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνεχή ανάπτυξη του Cupra e-Racer, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου τουρισμού.Ο Ekstrom είναι ο περσινός. Ο 41χρονος Σουηδός θεωρείταιτου κόσμου, έχοντας αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, στο NASCAR, στο Bathurst 24 Hours και στο Ράλι Ντακάρ. Είναι πρωταθλητής του FIA World Rallycross (2016), δύο φορές πρωταθλητής στο DTM (2004 και ‘07), Σουηδός πρωταθλητής Touring Car (1999) και τρεις φορές νικητής του Race of Champions (2006, ’07 και ’09).Όταν θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο το 2022 στον εναρκτήριο γύρο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αυτοκινήτων FIA ETCR eTouring στο Pau Ville στη Γαλλία (6-8 Μαΐου),θα εμφανιστεί με. Το νέο εντυπωσιακό χρώμα του αμαξώματος με ζωηρές πράσινες και βιολετί αποχρώσεις με διάσπαρτες κίτρινες πινελιές νέον, είναι ένας σχεδιασμός εμπνευσμένος και επηρεασμένος από τονκαι σηματοδοτεί μία επαναστατική αλλαγή στην αισθητική της μάρκας.