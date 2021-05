Δημοπρατείται η Toyota Supra του πρώτου “Fast and Furious”

Το συγκεκριμένο απαιτητικό πιλοτικό use case αποτελεί ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του 5G campus network

Τώρα, υπάρχει η ευκαιρία να αποκτήσετε εσείς το διάσημο αυτοκίνητο της πρώτης ομώνυμης ταινίας: Την αειθαλή Toyota Supra που ανήκει στον

όπως τον ερμήνευσε επιτυχημένα ο Paul Walker.





Η Barrett-Jackson θα δημοπρατήσει το δημοφιλές αυτοκίνητο στο Las Vegas από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη Supra εμφανίστηκε τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές λήψεις στο πρώτο “The Fast and the Furious” και είχε πρωταγωνιστή τον Walker που έκανε κυριολεκτικά θαύματα πίσω από το τιμόνι της.



Ο Eddie Paul στο The Shark Shop στο El Segundo της California, δημιούργησε το συγκεκριμένο όχημα προκειμένου να είναι κατάλληλο για τις αυξημένες ανάγκες της γνωστής ταινίας.





Η διάσημη Supra διαθέτει χρώμα Candy Orange από Lamborghini Diablo με ένα αυτοκόλλητο που υιοθετεί μια γνωστή μορφή “Nuclear Gladiator” που εκτείνεται στο πλάι.

Το κιτ αμαξώματος περιλαμβάνει ένα μπροστινό σπόιλερ και πλευρικές ποδιές από Bomex, καπό τύπου TRD, πίσω πτέρυγα διπλού επιπέδου από αλουμίνιο APR και τροχούς πέντε ακτίνων 19 ιντσών.

Ένας υπερτροφοδοτούμενος 3λιτρος σε σειρά 6κύλινδρος βενζινοκινητήρας βρίσκεται κάτω από το καπό. Συνδυάζεται επίσης με τετρατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αν και ο μικροσκοπικός στρογγυλός επιλογέας στην καμπίνα παραπέμπει οπτικά σε χειροκίνητο κιβώτιο.

Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει την αρχική τιμή του αυτοκινήτου, αλλά το σίγουρο είναι πως το αγοραστικό ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο.





Η πώληση θα συνοδεύεται όπως αρχικά αναμενόταν αρκετά επίσημα πιστοποιητικά γνησιότητας προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Το 2015, η Mecum δημοπράτησε ένα διαφορετικό Supra από το “The Fast and the Furious” έναντι 152.000 ευρώ.

Ενώ φαινόταν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο με αυτό, το αυτοκίνητο είχε έναν ατμοσφαιρικό 6κύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα και πέντε σχέσεων χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.