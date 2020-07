Ένα ρολόι αφιερωμένο στην Bugatti Chiron

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όπως όλες οι εταιρίες κύρους έτσι και η Bugatti έχει αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργία ορισμένων ρολογιών που είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα. Πρόσφατα είχαμε δει ένα τέτοιο πανάκριβο ρολόι 280.000 δολαρίων με μηχανισμό που μιμούνταν το W16 κινητήρα της εταιρίας. Σήμερα η γνωστή ωρολογοποιία Jacob & Co παρουσιάζει κάτι ακόμα πιο ακραίο και για ακόμα πιο ειδικό κοινό με πολύ βαθιές τσέπες.Το νέο της ρολόι ονομάζεται Jacob & Co Twin Turbo Furius και ανήκει στη συλλογή Grand Complication Masterpieces. Δημιουργήθηκε σαν φόρος τιμής στην Bugatti Chiron Super Sport 300+ που έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής.Κάπως αντίστοιχα και το νέο ρολόι σπάει τα ρεκόρ τιμής καθώς κοστολογείται στα 580.000 δολάρια. Θα υπάρχουν δύο εκδόσεις του: μία από μαύρο τιτάνιο και ανθρακονήματα και μια από ροζ χρυσό και ανθρακονήματα.Η κάσα του αποτελείται από 88 στοιχεία και έχει διαστάσεις 57x52 χιλιοστά ενώ τόσο ο μηχανισμός όσο και το σχέδιο του καντράν είναι αντίστοιχα πολύπλοκα με αυτό που αρμόζει σε ένα τόσο ακριβό ρολόι. Όμως συμβαίνει και με την Chiron των ρεκόρ που θα παραχθεί σε 30 αντίτυπα το νέο ρολόι της Jacob & Co θα παραχθεί σε μόλις 18 αντίτυπα για κάθε του έκδοση.