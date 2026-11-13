Σεράνο: Η σοκολατένια πάστα που μεγαλώσαμε μαζί της και τώρα φτιάχνουμε στο σπίτι με ΙΟΝ
Σεράνο: Η σοκολατένια πάστα που μεγαλώσαμε μαζί της και τώρα φτιάχνουμε στο σπίτι με ΙΟΝ
Η πάστα Σεράνο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά των ελληνικών ζαχαροπλαστείων. Μαθαίνουμε την ιστορία της, πώς πήρε το όνομά της και πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε στο σπίτι με ΙΟΝ Σοκολάτα Κουβερτούρα Κλασική
Από τη Φωκίωνος Νέγρη στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων
Η ιστορία της Σεράνο ξεκινά στην Αθήνα της δεκαετίας του 1950, όταν η Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια της Αθήνας. Στα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της σύχναζαν ηθοποιοί, τραγουδιστές και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, ενώ το ιστορικό Select αποτελούσε σημείο συνάντησης της αθηναϊκής κοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Η ιστορία της Σεράνο ξεκινά στην Αθήνα της δεκαετίας του 1950, όταν η Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια της Αθήνας. Στα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της σύχναζαν ηθοποιοί, τραγουδιστές και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, ενώ το ιστορικό Select αποτελούσε σημείο συνάντησης της αθηναϊκής κοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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