Σεράνο: Η σοκολατένια πάστα που μεγαλώσαμε μαζί της και τώρα φτιάχνουμε στο σπίτι με ΙΟΝ

Από τη Φωκίωνος Νέγρη στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείωνΗ ιστορία της Σεράνο ξεκινά στην Αθήνα της δεκαετίας του 1950, όταν η Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια της Αθήνας. Στα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της σύχναζαν ηθοποιοί, τραγουδιστές και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, ενώ το ιστορικό Select αποτελούσε σημείο συνάντησης της αθηναϊκής κοινωνίας.