Των Ταξιαρχών στη Σύμη: Γεύμα αγάπης και τάμα στον Πανορμίτη
Των Ταξιαρχών στη Σύμη: Γεύμα αγάπης και τάμα στον Πανορμίτη
Στους Ταξιάρχες στη Σύμη για το γεύμα αγάπης στον Πανορμίτη, τον καφέ με φρέσκο γάλα και τα έθιμα με τα μπουκάλια και τις σκούπες.
Στη Σύμη, ανήμερα των Ταξιαρχών, το μοναστήρι του Πανορμίτη γεμίζει προσκυνητές. Στη Μεγάλη Τράπεζα προσφέρεται το καθιερωμένο γεύμα, ενώ στην αυλή αναβιώνουν παλιά έθιμα. Μικρά σκουπάκια αφήνονται μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και μπουκάλια με γράμματα, που έχουν ταξιδέψει στη θάλασσα, φτάνουν στο μοναστήρι. Ακόμη και το φαγητό έχει τη δική του ιστορία, με γεύσεις που έχουν καταγραφεί στην παράδοση του πανηγυριού.
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