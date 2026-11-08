Των Ταξιαρχών στη Σύμη: Γεύμα αγάπης και τάμα στον Πανορμίτη

Στους Ταξιάρχες στη Σύμη για το γεύμα αγάπης στον Πανορμίτη, τον καφέ με φρέσκο γάλα και τα έθιμα με τα μπουκάλια και τις σκούπες.