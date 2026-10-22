Lycabettus: Ποιο είναι το εστιατόριο στη Σαντορίνη που βραβεύτηκε με 2 αστέρια Michelin
CANTINA
Michelin Guide Lycabettus Restaurant Σαντορίνη

Lycabettus: Ποιο είναι το εστιατόριο στη Σαντορίνη που βραβεύτηκε με 2 αστέρια Michelin

Το σύμπαν του Lycabettus που κατέκτησε τη σπάνια διάκριση και η πρώτη δήλωση του executive chef Χρήστου Καραγιάννη

Lycabettus: Ποιο είναι το εστιατόριο στη Σαντορίνη που βραβεύτηκε με 2 αστέρια Michelin

Σε μια ηχηρή εξέλιξη, έπειτα από δύο «παγωμένα» χρόνια, ο Οδηγός Michelin χάρισε στο Lycabettus Restaurant μια σπάνια επιβράβευση, απονέμοντάς του εξαρχής δύο περιζήτητα αστέρια, κάτι που το καθιστά το μοναδικό της κατηγορίας του στη χώρα. Παράλληλα, αφαίρεσε (άδικα) το δεύτερο αστέρι από το εστιατόριο Delta.

Η επίδοση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δε, καθώς παγκοσμίως είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εστιατορίων που εντάσσονται για πρώτη φορά στον Οδηγό και βραβεύονται απευθείας με δύο αστέρια. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα το εντάσσει στο κορυφαίο 3-5% των εστιατορίων παγκοσμίως, μεταξύ των 550 εστιατορίων που κατέχουν δύο αστέρια. Το ίδιο είχε συμβεί με το Delta στην Αθήνα το 2022, που απέκτησε και αυτό απευθείας τα δύο αστέρια μόλις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Η κίνηση έχει υψηλό συμβολισμό, αλλά και γαστρονομικό αντίκτυπο.

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