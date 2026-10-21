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Πάστα Φλώρα ή pastafrola; Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα σε 6 αλμυρές και γλυκές συνταγές
CANTINA
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Πάστα Φλώρα ή pastafrola; Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα σε 6 αλμυρές και γλυκές συνταγές

Τη γνωρίζουμε ως πάστα Φλώρα, όμως στην Ιταλία έχει άλλο όνομα. Η ιστορία ενός γλυκού που ταξίδεψε και απέκτησε ελληνική ταυτότητα.

Πάστα Φλώρα ή pastafrola; Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα σε 6 αλμυρές και γλυκές συνταγές

Από την ιταλική crostata στην ελληνική πάστα Φλώρα, η ιστορία ενός γλυκού που ταξίδεψε σε διαφορετικές χώρες, άλλαξε όνομα και απέκτησε τη δική του ταυτότητα.

Αγαπημένο γλυκό της ελληνικής σπιτικής ζαχαροπλαστικής η πάστα Φλώρα. Τριφτή, βουτυρένια ζύμη, μια γενναιόδωρη στρώση καλά δεμένης μαρμελάδας και οι χαρακτηριστικές λωρίδες που σχηματίζουν ρόμβους στην επιφάνεια. Μια συνταγή με απλά υλικά, που συναντάμε σε παλιά τετράδια μαγειρικής και εξακολουθούμε να φτιάχνουμε στα σπίτια μας.

Παρότι όμως την έχουμε συνδέσει με την ελληνική κουζίνα, η καταγωγή της βρίσκεται στην Ιταλία. Εκεί, μάλιστα, το γλυκό έχει διαφορετικό όνομα. Πώς έγινε, λοιπόν, η ιταλική crostata πάστα Φλώρα; Και τι σχέση έχει με την κινηματογραφική ηρωίδα της Μαίρης Αρώνη;

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