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Με 20 ευρώ φτιάχνουμε 8 διαφορετικά φαγητά – Η λίστα για το σούπερ μάρκετ
CANTINA
οικονομικές συνταγές

Με 20 ευρώ φτιάχνουμε 8 διαφορετικά φαγητά – Η λίστα για το σούπερ μάρκετ

Με 16 υλικά, των οποίων το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ, ετοιμάζουμε οκτώ διαφορετικές, εύκολες, νόστιμες και οικονομικές συνταγές για πρωινό, μεσημεριανό ή ελαφρύ βραδινό

Με 20 ευρώ φτιάχνουμε 8 διαφορετικά φαγητά – Η λίστα για το σούπερ μάρκετ
Άλλωστε, το καθημερινό μαγείρεμα δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε ακριβό. Με λίγη οργάνωση, έξυπνους συνδυασμούς και σωστή αξιοποίηση των υλικών που έχουμε στην κουζίνα μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά πιάτα, χωρίς να χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε φορά το καλάθι του σούπερ μάρκετ.

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