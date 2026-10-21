Με 20 ευρώ φτιάχνουμε 8 διαφορετικά φαγητά – Η λίστα για το σούπερ μάρκετ
Με 20 ευρώ φτιάχνουμε 8 διαφορετικά φαγητά – Η λίστα για το σούπερ μάρκετ
Με 16 υλικά, των οποίων το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ, ετοιμάζουμε οκτώ διαφορετικές, εύκολες, νόστιμες και οικονομικές συνταγές για πρωινό, μεσημεριανό ή ελαφρύ βραδινό
Άλλωστε, το καθημερινό μαγείρεμα δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε ακριβό. Με λίγη οργάνωση, έξυπνους συνδυασμούς και σωστή αξιοποίηση των υλικών που έχουμε στην κουζίνα μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά πιάτα, χωρίς να χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε φορά το καλάθι του σούπερ μάρκετ.
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