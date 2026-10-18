Ο γαστρονομικός χάρτης ανανεώνεται: Όσα ξεχωρίζουμε τον Οκτώβριο
Ο γαστρονομικός χάρτης ανανεώνεται: Όσα ξεχωρίζουμε τον Οκτώβριο
Νέα στέκια, κυριακάτικα brunch και μια έκθεση κρασιού: αυτά είναι τα φθινοπωρινά γαστρονομικά νέα στον χάρτη της Αθήνας
Ο Οκτώβριος κάθε χρόνο γεμίζει με τη δική του υπογραφή την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή. Από εξειδικευμένες οινικές εκθέσεις για επαγγελματίες και bakery concepts στις γειτονίες της πόλης, μέχρι ασιατικές ταβέρνες στην καρδιά του Κολωνακίου, μεσημεριανά τραπέζια με θέα και λαμπερά κυριακάτικα brunch με υψηλές υπογραφές, η πόλη επαναπροσδιορίζει τις γευστικές της συνήθειες για τη χειμωνιάτικη σεζόν. Έτσι και ο φετινός Οκτώβριος επιβεβαιώνει με τον πιο απολαυστικό τρόπο ότι η γαστρονομική σκηνή της πρωτεύουσας βρίσκεται σε πλήρη δημιουργική τροχιά.
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