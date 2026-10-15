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5 πικάντικα σάντουιτς στην Αθήνα
CANTINA

5 πικάντικα σάντουιτς στην Αθήνα

Από το τραγανό κοτόπουλο με spicy mayo μέχρι το chorizo με λιωμένο brie, αυτά είναι τα πικάντικα σάντουιτς στην Αθήνα που αξίζει να δοκιμάσουμε

5 πικάντικα σάντουιτς στην Αθήνα
Σε μια Αθήνα που εμπλουτίζει συνεχώς το πολυπολιτισμικό της γαστρονομικό πρόσωπο, όλο και περισσότερα μαγαζιά τολμούν να βάλουν το καυτερό στοιχείο στο επίκεντρο ενός εδέσματος, όχι ως πρόσθετο αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό. Πιπεριές χαλαπένιο, λάδι τσίλι, καυτερή μαγιονέζα, kimchi, sriracha και πολλές ακόμα παρασκευές στρώνουν το δικό τους γευστικό χαλί. Τα υλικά αλλάζουν, η λογική όμως μένει ίδια, το σάντουιτς δεν είναι απλώς γρήγορο φαγητό, είναι πεδίο πειραματισμού πάνω στην ισορροπία γεύσεων. Χρειάζεται ικανότητα να καις γοητευτικά, χωρίς να σκεπάζεις τα υπόλοιπα υλικά, να δίνεις ένταση χωρίς να θυσιάζεις τη νοστιμιά.

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