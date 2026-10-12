Κριτική – Brutus: Πέντε χρόνια μετά, τι κρατά και τι έχει αλλάξει

Βραβευμένο ως ένα από τα καλύτερα steak houses σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαμβάνοντας την 72η θέση στα World’s 101 Best Steak Restaurants και την 30ή θέση στην Ευρώπη, το Brutus Tavern στο Κολωνάκι συνεχίζει να διαφεντεύει το αθηναϊκό κρεατοφαγικό τερραίν με απόλυτη συνέπεια, ηθική διαχείριση της πρώτης ύλης και τεχνική επιδεξιότητα.

Σε ένα από τα ομορφότερα σαλόνια της Αθήνας, στην οδό Λεβέντη στο Κολωνάκι, το σκηνικό θυμίζει νεοϋορκέζικο φιλμ. Tο λευκό και το μαύρο φόντο συναντούν διακριτικές χρυσές πινελιές και απρόσμενες διακοσμητικές αναφορές (ινσταγκραμικό highlight τα memento mori αισθητικής πιάτα του), ξύλινα πατώματα και υπερυψωμένα τραπέζια σε ένα θεατρικό σκηνικό σε ανοιχτόχρωμο μαύρο φόντο που παντρεύει την κλασική μπιστρονομία με μια ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα ενός μοντέρνου steakhouse. Πρόκειται για μια ισορροπημένη αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε αριστοκρατικό γαλλικό μπιστρό παρά σε ένα αμιγώς στιβαρό κρεατοφαγικό εστιατόριο.



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