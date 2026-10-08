«Χωρίς κρέας δεν χορταίνω»: 8 πιάτα για όσους δεν το διαπραγματεύονται
CANTINA

«Χωρίς κρέας δεν χορταίνω»: 8 πιάτα για όσους δεν το διαπραγματεύονται

Χωρίς κρέας δεν χορταίνετε; Επιλέξαμε 8 συνταγές με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό που συνοδεύονται με όσπρια και λαχανικά αντί για πατάτες.

«Χωρίς κρέας δεν χορταίνω»: 8 πιάτα για όσους δεν το διαπραγματεύονται
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να χορτάσουν με μια σαλάτα ή ένα λαδερό για μεσημεριανό και υπάρχουν κι άλλοι που, αν δεν υπάρχει κρέας στο πιάτο, θεωρούν ότι το γεύμα δεν έχει ακόμη σερβιριστεί. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, δεν χρειάζεται να αλλάξετε παρέες.

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