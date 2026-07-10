Φρίκη για οικιακή βοηθό στη Βραζιλία: Δούλευε φυλακισμένη από 7 ετών χωρίς μισθό για τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας

Σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, με γυναίκα η οποία διασώθηκε απ' το Υπουργείο Δημόσιας Εργασίας, αφού ζούσε επί 55 χρόνια απλήρωτη ως οικιακή βοηθός, περνώντας ως «κληρονομιά» από γενιά σε γενιά εύπορης οικογένειας.Η «οδύσσεια» της Μαρίας, όπως την κατονόμασαν οι αρχές, ξεκίνησε το 1971, όταν μπήκε στο σπίτι της οικογένειας σε ηλικία μόλις 7 ετών, καθώς εργαζόταν εκεί η μάνα της. Έκτοτε και για 55 συναπτά έτη, δούλευε ακατάπαυστα για τρεις γενιές της οικογένειας χωρίς να λάβει ποτέ μισθό, χωρίς άδεια και χωρίς να μάθει γραφή και ανάγνωση.Μέχρι τη μέρα της διάσωσής της, ξυπνούσε καθημερινά στις 4:30 το πρωί για να ετοιμάσει πρωινό και να φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας. Η εισαγγελία τόνισε πως η γυναίκα ζούσε ουσιαστικά σε μία... φυλακή. Επιπλέον, δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν διαχειρίστηκε ποτέ χρήματα, δεν είχε φίλους και πίστευε ότι η στέγη και το φαγητό που της παρείχαν ήταν η κανονική ανταμοιβή της.