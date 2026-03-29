Η ψηλότερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο: 625 μέτρα πάνω από το νερό μειώνει ένα ταξίδι ωρών σε δύο λεπτά
Η γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang υψώνεται περίπου 625 μέτρα πάνω από έναν ποταμό, περίπου στο ίδιο ύψος με τον Πύργο της Σαγκάης. Το περιοδικό «Time» την επέλεξε ως έναν από τους «προορισμούς του 2026»
Το περιοδικό «Time» δημοσίευσε τη λίστα με τους «Καλύτερους Προορισμούς του 2026» και μέσα σε αυτούς συμπεριέλαβε την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: αυτή του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang στην Κίνα, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από το ποτάμι. Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, με κολοσσιαία χαρακτηριστικά, που η έγκριτη αμερικανική έκδοση χαρακτηρίζει ως πρακτική κατασκευή.
«Το ρεκόρ είναι εντυπωσιακό, αλλά ο αντίκτυπος είναι βαθύτερος. Μια διάβαση που παλαιότερα απαιτούσε ώρες ταξιδιού μέσα από τα ελικοειδή βουνά της Guizhou, μιας από τις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Κίνας, τώρα μειώνεται σε ένα εύκολο ταξίδι δύο λεπτών», αναφέρει.
