Καταντά… κουραστικό αυτό με τον Γιακουμάκη! – Τώρα ο ίδιος φέρεται να απέρριψε την πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο
Υπάρχουν στιγμές που όσο πλησιάζει κάποια μεταγραφική περίοδος, αλλά και στη διάρκειά της, που γράφονται και διαδίδονται υπερβολικά πράγματα, ενίοτε και σενάρια «επιστημονικής φαντασίας»
Που τα διαβάζεις κι αναρωτιέσαι… Το θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη στα μεξικανικά ΜΜΕ έχει περάσει εδώ και μέρες σε αυτού του είδους την κατηγορία, μίας υπόθεσης που ο Τύπος της χώρας της Κεντρικής Αμερικής έχει… πιαστεί και ασχολείται, γράφοντας απίστευτα πράγματα κι από μέρα σε μέρα εντελώς διαφορετικά.
Μέσα σε λίγα 24ωρα, ο στράικερ του ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Κρους Ασούλ, έχει:
– σχεδόν πουληθεί στην Ατλέτικο Μινέιρο
– μάλλον δεν θα πουληθεί
– φταίει η Κρους Ασούλ που δεν προχωράει η υπόθεση
– φταίει ο παίκτης που «κολλάει»
– τελικά δεν φταίει κανείς
– δεν θα βρήκαν οι δύο σύλλογοι
– ο Γιακουμάκης δε συμφώνησε στο οικονομικό
Τη μία μέρα διαβάσαμε ότι η Κρους Ασούλ αποδέχεται την πρόταση των Βραζιλιάνων και τρίβει τα χέρια της για τα εκατομμύρια. Την άλλη, ότι δεν την αποδέχτηκε ποτέ. Την τρίτη, ότι την αποδέχτηκε αλλά ο παίκτης χάλασε το deal. Και στο πιο πρόσφατο αφήγημα, ο Γιακουμάκης παρουσιάζεται ως ο «υπεύθυνος» του «ναυαγίου», επειδή δεν του άρεσαν οι όροι του συμβολαίου.
«Ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται να απέρριψε τη μεταγραφή του στην Ατλέτικο Μινέιρο, παρά τη δελεαστική πρόταση που είχε αποδεχτεί η Κρους Ασούλ» είναι ο τίτλος στο μεξικάνικο «Fox Sports», ενώ πριν από ένα-δύο 24ωρα ήταν η ομάδα που ανήκει ο παίκτης που φάνηκε να μην αποδέχεται τα χρήματα των Βραζιλιάνων:
Και κάπου εδώ… ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και η Οβιέδο: «Ο Γιακουμάκης στην ατζέντα της Οβιέδο» αναφέρει το «FoX Sports» και συνεχίζει: «Παρά το γεγονός ότι η Ατλέτικο Μινέιρο ήταν η ομάδα που κατέθεσε τις τελευταίες ημέρες δυνατή πρόταση και έδειξε ξεκάθαρη διάθεση να αποκτήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη, προς το παρόν ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει δανεικός στον ΠΑΟΚ, όπου του απομένουν ακόμη έξι μήνες πριν επιστρέψει στην Κρους Ασούλ.
Ο Έλληνας φορ έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανός μεταγραφικός στόχος της Οβιέδο, ωστόσο, προς το παρόν, το συγκεκριμένο σενάριο παραμένει σε επίπεδο φημών.»
