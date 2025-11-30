Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα
Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα
Ένα ναυάγιο που χάθηκε το 1533 αποκαλύπτεται στη Ναμίμπια, φέρνοντας στο φως χρυσό και πολύτιμα φορτία
Ένα χαμένο πορτογαλικό πλοίο του 16ου αιώνα εντοπίζεται στην Ακτή των Σκελετών στη Ναμίμπια, φέρνοντας στο φως χιλιάδες χρυσά νομίσματα και φορτία που φωτίζουν την πρώιμη παγκοσμιοποίηση.
Το “Bom Jesus”, μια πορτογαλική καράκα της εποχής των Ανακαλύψεων, εξαφανίστηκε πριν από πέντε αιώνες ενώ ταξίδευε προς την Ινδία. Σήμερα, έπειτα από σχεδόν 500 χρόνια σιωπής, εμφανίζεται θαμμένο κάτω από την άμμο της Ναμίμπια, κουβαλώντας μαζί του μια ιστορία γεμάτη θάλασσες, καταιγίδες και παγκόσμιο εμπόριο. Το πλοίο χάθηκε το 1533, όταν μια σφοδρή κακοκαιρία το παρέσυρε μακριά από τη διαδρομή του, στα επικίνδυνα νερά του Ατλαντικού.
Ξεκίνησε από τη Λισαβόνα στις 7 Μαρτίου του ίδιου έτους, φορτωμένο με πολύτιμα μέταλλα, εμπορεύματα και αγαθά προορισμένα για την αγορά της Ινδίας. Οι καράκες εκείνης της εποχής ήταν τα «φορτηγά» των ωκεανών, σχεδιασμένες για μεγάλα ταξίδια και βαριά φορτία. Το “Bom Jesus”, όμως, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.
