Η Φουρέιρα άλλαξε το «Made in Romania» και το έκανε «Made in Albania»

Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας και ΜΕΛΙSSES, είναι οι πρωταγωνιστές της πιο «εκρηκτικής» συνεργασίας της χρονιάς στο «Έναστρον», που έκανε πρεμιέρα το βράδυ πριν από 10 μέρες κι έγινε sold out από το πρώτο διήμερο, προκαλώντας αποθεωτικά σχόλια!Μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακό performance και μοντέρνα αισθητική δημιουργούν την πιο συναρπαστική live clubbing εμπειρία. Τα βίντεο στο TikTok πέφτουν «βροχή», με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια τρομερή μουσική εμπειρία.Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στη δημοφιλή πλατφόρμα ένα κλιπ που δείχνει την γνωστή τραγουδίστρια να τραγουδάει το «Made in Romania» με «πειραγμένους» τους στίχους. Συγκεκριμένα στο ρεφρέν του κομματιού η Ελένη Φουρέιρα είπε «Made in Albania» αντί για «Made in Romania». Οι θαμώνες του μαγαζιού φαίνονται στο βίντεο να διασκεδάζουν με τη ψυχή τους, να τραγουδάνε και να χορεύουν στους ρυθμούς του...ρουμάνικου ύμνου.Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr