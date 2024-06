Οι χάρτινες συσκευασίες χτίζουν έναν καινούργιο, βιώσιμο κόσμο

Sponsored ContentΟι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη μας γύρω από τη βιωσιμότητα είναι όλες αλληλένδετες. Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 25%, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση για τρόφιμα. Παρόλα αυτά, πάνω από το 30% των τροφίμων που παράγονται σε παγκόσμια κλίμακα, χάνεται ή σπαταλιέταιΗ Tetra Pak® κινείται συνεχώς για τον μετασχηματισμό στην αειφορία του κλάδου συσκευασίας τροφίμων, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε τέσσερις βασικούς τομείς: συμβολή σε ανθεκτικά συστήματα τροφίμων, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, απαλλαγή από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα αξίας και προστασία της βιοποικιλότητας.Προβλέποντας 70% περισσότερα απορρίμματα μέχρι το 2050 και αυξανόμενη έλλειψη πολλών υλικών, όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η αρχή γίνεται από τις χάρτινες συσκευασίες τροφίμων, που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διατροφή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των υλικών από τα οποία αποτελούνται, προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές – κατά μέσο όρο, οι χάρτινες συσκευασίες Tetra Pak παράγονται σε ποσοστό 70% από χαρτί. Ωστόσο, αν δεν γίνεται σωστή συλλογή και ανακύκλωση, μπορούν να αποτελέσουν πηγή απορριμμάτων. Γι’ αυτό η Tetra Pak συνεργάζεται με φορείς για να βελτιώσει τη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση, προωθώντας την κυκλική οικονομία και την επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων υλικών.Στην Ελλάδα, η Tetra Pak συνεργάζεται με φορείς ανακύκλωσης όπως η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), που διαχειρίζεται το δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης και το εργοστάσιο ανακύκλωσης της LM ECO στην Καρδίτσα, όπου οι χάρτινες συσκευασίες μετατρέπονται σε νέα χρήσιμα προϊόντα.Οι δράσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον δεν σταματούν όμως εδώ. Ως κορυφαία εταιρεία λύσεων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων που πρώτη, από το 2022, παράγει συσκευασίες χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα ανακυκλωμένα πολυμερή, σχεδιάζει τις χάρτινες ασηπτικές συσκευασίες της με στόχο να αυξήσει την περιεκτικότητά τους σε χαρτί και ανακυκλώσιμα υλικά..Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς η Tetra Pak προωθεί την κυκλική οικονομία και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων εδώ 1. The World Bank. (2018). WHAT A WASTE 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Πηγή: Worldbank.org