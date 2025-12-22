The Light Between Us A Holiday Story Hyatt Regency Thessaloniki

Κλείσιμο

Τα φωτισμένα κυπαρίσσια στην είσοδο του ξενοδοχείου, οι λαμπερές λεπτομέρειες και η διακόσμηση των χώρων συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που αποτυπώνει τη ζεστασιά, την κομψότητα και το διαχρονικό πνεύμα φιλοξενίας του Hyatt Regency Thessaloniki.Ο Executive Chef Δημήτρης Φατίσης και η ομάδα του παρουσιάζουν τα φετινά εορταστικά μενού, που συνδυάζουν γνώριμες γεύσεις με σύγχρονη δημιουργικότητα.Από τα εκλεπτυσμένα Gala Dinners έως τα festive brunches, κάθε εμπειρία στο Hyatt Regency Thessaloniki είναι σχεδιασμένη για να ενώσει ανθρώπους και στιγμές μέσα από τη μαγεία των γιορτών.Γιορτάστε την Παραμονή των Χριστουγέννων στο εστιατόριο Ambrosia με μια λαμπερή βραδιά γεμάτη γεύση, χορό και εορταστική διάθεση. Απολαύστε ένα 5-course gourmet dinner menu με τη συνοδεία live μουσικής από τον αγαπημένο Πασχάλη, σε ένα εορταστικό σκηνικό που λάμπει από ρυθμό, γεύση και χαρά.O Πασχάλης Αρβανιτίδης & η μπάντα του υπόσχονται να ανεβάσουν το κέφι στα ύψη με ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες σε μία βραδιά που θέλει χορό, θετική διάθεση & γιορτινά vibesΏρα προσέλευσης: 21:00Τιμή: 135€/ άτομοΗ συμμετοχή στο gala για παιδιά από 0 – 6 ετών είναι δωρεάν ενώ για παιδιά από 6 – 12 ετών η τιμή είναι 88€ ανά άτομοΟ πιο γιορτινός μπουφές του χρόνου σας περιμένει στο Ambrosia Restaurant, με γεύσεις εμπνευσμένες από την ελληνική και διεθνή κουζίνα και live μουσική από τον Κώστα Βελλιάδη και τη Βασιλεία Τζίνα.Μια εμπειρία γεμάτη χρώματα, αρώματα και χαμόγελα όπως αξίζει στην πρώτη μέρα των Χριστουγέννων.