Η nrg δίνει ενέργεια για τη φροντίδα του Υμηττού

Η nrg, στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σε συνεργασία με τη Let’s Do it Greece φροντίζει για την ανάπλαση του πνεύμονα της Αθήνας με την πρωτοβουλίαΞεκινάει με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλάνου, με τηναπό εθελοντές εργαζόμενους της nrg και την ομάδα της Let’s Do it Greece,συμβάλλοντας σταδιακά στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου οικοσυστήματος στην περιοχή.Κατά τη διάρκεια του 2025, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τόσο με την κάλυψηεπί συνόλουόσο και με ενέργειες καθαρισμού του βουνού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υποστήριξης για την τοπική χλωρίδα και πανίδα.H Let’s Do it Greece είναι η μεγαλύτερη Εθελοντική Δράση της Χώρας! Κάθε χρόνο, υπάρχει μια μέρα που απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, βγαίνει έξω, φροντίζει το δάσος και αποδεικνύει ότι με πολλές μικρές θετικές ενέργειες μπορούμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε για το περιβάλλον που μοιραζόμαστε. Μια δράση από εθελοντές για εθελοντές, καθώς η οργανωτική Ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές που οι περισσότεροι αγαπήσαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο.Η κ., δήλωσε σχετικά: «Στην nrg, με σεβασμό στη φύση, επενδύουμε στο βιώσιμο αύριο, για όλους. Οι ιλιγγιώδους ταχύτητας μεταβολές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και τα πρωτόγνωρα φαινόμενα των οποίων γινόμαστε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια, μπαίνουν στο επίκεντρο και γίνονται τα δυνατά μηνύματα που μας καλούν να αναλάβουμε δράση: Να αλλάξουμε ματιά, να αναθεωρήσουμε τα δεδομένα και να υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο ζωής, συμβατό με την βιωσιμότητα του πλανήτη. Αυτό κάνουμε και εμείς στην nrg με συνέπεια και δράσεις με ισχυρό αποτύπωμα.»