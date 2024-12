Ted Baker Holiday 2024 “Uncover the holiday glamour”

Κλείσιμο

Το design, τα πολυτελή χρώματα και οι πλούσιες υφές ανανεώνουν iconic Ted Baker styles, κλείνοντας το μάτι στις vintage σιλουέτες των ‘90s.Διαφορετικά υλικά και μοτίβα, όπως το μαλακό δέρμα, το cashmere και το μετάξι διαφοροποιούν τις κλασσικές tweed πλέξεις, ενώ οι αποχρώσεις του κόκκινου αποτελούν το κεντρικό στοιχείο της συλλογής.Οι αντιθέσεις μεταξύ του κόκκινου και των γήινων τόνων ενισχύουν τα σύγχρονα κοψίματα σε παλτό και outerwear κομμάτια, με το iconic Rose παλτό της Ted Baker να βγαίνει σε quilted με δερμάτινες λεπτομέρειες, σε ultra long μήκος ή wrap εκδοχή. Τα φορέματα, maxi και mini αποκτούν έντονες νότες λάμψης ή βολάν, just in time for the holidays. Μοτίβα και έντονα φλοράλ εμπλουτίζουν τα μαύρα κοστούμια με magenta αποχρώσεις.Η σειρά των αξεσουάρ συνοδεύει τέλεια τις λαμπερές εορταστικές μέρες και εμπλουτίζεται με κρύσταλλα, suede ή πολυτελείς βελούδινες υφές, σε party size μεγέθη. Οι best sellers tote bags παρουσιάζονται για την holiday συλλογή σε mini και maxi με διαφορετικά prints που ολοκληρώνουν κάθε Ted Baker total look.