Novacinema: Λαμπερός Δεκέμβριος για όλη την οικογένεια με το pop up κανάλι NovaChristmas

- Στο Novalifε για 19η σεζόν το Νο1 glamorous show της Αμερικής, το America’s Got Talent καθώς και το show του Jimmy Fallon και η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών»- Στα EON Box Sets θα είναι διαθέσιμοι οι κύκλοι «A Very English Scandal» και «A Very British Scandal»Η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου για όλη την οικογένεια έρχεται με το καλύτερο θέαμα στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, τα κανάλια Novacinema καθώς και το Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τον Δεκέμβριο στη Nova, τo NovaChristmas, το Pop-up κανάλι των εορτών με 3 ζώνες καθημερινά, τις μεγάλες πρεμιέρες του Novacinema1, «Ghostbusters: Frozen Empire», «Hit Man», «Μother’s Instinct» ενώ στο Novacinema4 κάνουν πρεμιέρα οι σειρές «A very Royal Scandal» & «Mr. Loverman».H αγαπημένη συνήθεια των εορτών στη Nova, το pop-up κανάλι NovaChristmas, έρχεται από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 3 Ιανουαρίου 2025 με 3 ζώνες καθημερινά: στις 18:20 παιδικές ταινίες με τα πιο αγαπημένα κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα για όλα τα παιδιά, στις 20:05 οικογενειακές Χριστουγεννιάτικες ταινίες και στις 22:15 αγαπημένες κωμωδίες και κλασικά αριστουργήματα. Το αγαπημένο κανάλι εμπλουτίζεται με διευρυμένο πρόγραμμα τις γιορτινές μέρες από το την Παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2025 που θα είναι ανοιχτό από το πρωί.Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 φέρνει 5 πρεμιέρες τις Κυριακές του Δεκεμβρίου: «The Bricklayer» (1/12) με τους Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Akis Sakellariou «Land of Bad» (8/12) με τους Russell Crowe, Liam Hemsworth, Milo Ventimiglia, Luke Hemsworth- «Mothers' Instinct» (15/12) με τους Anne Hathaway, Jessica Chastain, Josh Charles- «Ghostbusters: Frozen Empire» (22/12) με τους Paul Rudd, Billy Murray, Dan Aykroyd, Carrie Coon- «Hit man» (29/12) με τους Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες «The Reef: Stalked» στις 6/12 και «A Banquet» στις 13/12 να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.Την Τρίτη στο Novacinema1 την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12, 22:00 έρχεται ο αγαπημένος γάτος στο «The Garfield Movie» ενώ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Ντακότα Τζόνσον γίνεται super hero στο «Madame Web» (31/12, 22:00). Τις Κυριακές του Δεκεμβρίου στις 17.00 η ζώνη «Classic Cinema» είναι αφιερωμένη στον Peter Falk με τις ταινίες «Husbands​» (1/12 & 22/12), «Cheap Detectives» (8/12), «Big Trouble» (15/12) και «Happy New Year​» (29/12).Για τους λάτρεις των σειρών στο Novacinema4 δύο νέες σπουδαίες σειρές, «Μr.Loverman» βασισμένη στο βιβλίο της Μπερναρντίν Εβαρίστο (από τις 17/12 στις 22:00) και «A Very Royal Scandal» (από 23/12, 22:00, ενώ στα EON Box Sets θα είναι διαθέσιμοι οι κύκλοι «A Very English Scandal» και «A Very British Scandal»). Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Van Der Valk Season 3» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 16/12), «Law & Order season 23» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 10/12), «Τhe Brigade» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «High Country» (κάθε Παρασκευή στις 22:00, μέχρι 27/12) και «1985» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι τις 14/12).Στο Novalifε στις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη (21:00) πέντε γυναίκες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη showbiz, «Becoming Marilyn» ​(3/12), «Barbra Streisand Becoming an Icon»​ (10/12), «This is Joan Collins»​ (17/12), «Citizen Jane Fonda​» (24/12), «30 Greatest Moments: Adele​» (31/12). Το Novalifε γιορτάζει με τα δημοφιλέστερα show στην Αμερική, «The Tonight Show starring Jimmy Fallon» και τον μεγάλο τελικό του America’s Got Talent την ημέρα των Χριστουγέννων (25/12).Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.